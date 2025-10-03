Controversa Parcului Izvor: PMB infirmă zvonurile privind implementarea proiectului ONG-ului ”Alianța pentru pădure”

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a informat vineri că randările pentru Parcul Izvor publicate pe reţelele de socializare nu au fost aprobate de municipalitate, transmite Agerpres.

În ultimele zile, au apărut informaţii conform cărora Primăria Capitalei ar fi aprobat şi urmează să finanţeze un proiect pentru refacerea Parcului Izvor.

„PMB a desfăşurat o sesiune de proiecte în domeniul protecţiei mediului şi al animalelor, proiecte care urmează a fi implementate de asociaţiile cărora li se aprobă finanţarea. Asociaţia ‘Alianţă pentru Pădure’ a depus un proiect intitulat ‘Soluţii pentru îmbunătăţirea potenţialului ecologic şi economic al parcurilor din Capitală’, având ca studiu de caz Parcul Izvor. Randările şi imaginile publicate ulterior pe reţelele de socializare NU au fost analizate de comisia desemnată pentru evaluarea proiectelor şi, prin urmare, NU au fost aprobate de PMB”, a scris Judele, pe Facebook.

El a precizat că, în cazul în care proiectele declarate câştigătoare vor conduce la elaborarea unor documentaţii, acest fapt nu va obliga PMB să le implementeze.

Context

Discuțiile despre reamenajarea Parcului Izvor au pornit de la un proiect depus de o organizație în cadrul programului de finanțare pentru ONG-uri. Proiectul propunea soluții simple – numerotarea arborilor, plantări și reorganizarea spațiului verde – fără a aduce idei esențial diferite față de alte inițiative similare, menționează Lucian Judele, pentru G4Media. Organizatia este Alianța pentru pădure.

Controversa a apărut după ce reprezentantul organizației a susținut public, în mod fals, conform administratorului public, că Primăria Municipiului București ar fi obligată să implementeze acest proiect. Administratorul public a clarificat că nu există o astfel de obligație: proiectele sunt evaluate de o comisie mixtă (specialiști, funcționari și ONG-uri), iar niciunul nu devine automat obligatoriu. Mai mult, orice transformare majoră a unui parc se face doar prin concursuri și proceduri legale.

Postările și afirmațiile false au creat însă un „bulgăre” de speculații, în care chiar și oameni din administrație și spațiul public au început să creadă că proiectul va fi aplicat ca atare. ONG-uri și specialiști au reacționat, atrăgând atenția asupra valorii arborilor existenți și a riscului de a transforma discuția într-un scandal gratuit.

Disputa a fost alimentată de postarea lui Laurențiu Ciornei, fost jurnalist și cercetător, care anunța pe Facebook că ar fi primit „undă verde” din partea PMB pentru un plan spectaculos: memorial dedicat Cartierului Uranus, grădini educative și chiar turnuri futuriste „ca-n Singapore”, prezentate prin imagini generate cu inteligență artificială.