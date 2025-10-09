Consilier superior de la ANAF, trimis în instanţă pentru că i-ar fi furnizat informaţii secrete unui notar anchetat pentru evaziune

Un consilier superior la ANAF – Sector 3 Bucureşti a fost trimis în instanţă de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fiind acuzat că a furnizat informaţii secrete unui notar, cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 7 milioane lei, transmite Agerpres.

Funcţionarul de la ANAF, Vasile Preda, a încheiat un acord cu procurorii, prin care şi-a recunoscut vinovăţia, însă acest acord trebuie aprobat de un judecător de la Tribunalul Bucureşti.

Conform înţelegerii încheiate cu Parchetul, Preda a acceptat să primească o condamnare de 2 ani şi 3 luni cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, compromiterea intereselor justiţiei şi omisiunea sesizării.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie 2024, consilierul i-a transmis unui notar public copii de pe mai multe înscrisuri reprezentând corespondenţă între ANAF şi Poliţia Română.

De asemenea, la datele de 19 martie şi 13 mai 2025, el a divulgat aceluiaşi notar, prin intermediul unei aplicaţii mobile, informaţii confidenţiale privind timpul, modul şi mijloacele de administrare a unor probe cu informaţii fiscale solicitate de organele judiciare, fapte de natură să îngreuneze urmărirea într-un dosar penal.

Procurorii îl mai acuză pe consilierul ANAF că nu l-a denunţat pe notar, deşi ştia că acesta face evaziune fiscală.

În luna iulie, notarul respectiv a fost pus sub urmărire penală pentru evaziune fiscală. Din cercetări a reieşit că, în perioada 25 iulie 2022 – 26 mai 2025, notarul ar fi încasat şi nu ar fi plătit, în termenul legal de 60 de zile de la scadenţă, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, respectiv ar fi reţinut şi nu ar fi plătit, în termenul legal de 60 de zile de la scadenţă, obligaţii fiscale compuse din impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu total de 7.131.257 de lei.