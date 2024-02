CONFERINȚĂ LIVE G4MEDIA Vineri, 16 februarie: Alegeri cruciale pentru UE – Care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene/ Înscrierile sunt deschise

UE își alege în acest an noua conducere pentru următorii 5 ani prin alegeri marcate de efectele pandemiei și ale invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina. În România, crizele suprapuse au dus la proliferarea discursului extremist și antioccidental. Deseori, acest discurs e potențat de utilizarea în scop malign a noilor tehnologii, de rețelele sociale. Miza alegerilor este, așadar, comunicarea corectă și eficientă a beneficiilor apartenenței la UE și dezbaterea rațională a locului României în Uniune.

G4Media organizează VINERI, 16 FEBRUARIE, o dezbatere în format hibrid – cu participare fizică dar și online – cu tema:

Alegeri cruciale pentru UE:

care sunt mizele și cum pot fi contracarate tendințele anti-europene

Evenimentul se desfășoară între orele 10.00 – 12.00 și va fi transmis LIVE pe website și pagina de Facebook a organizatorului – G4Media.ro, respectiv în secțiunea https://www.g4media.ro/eurovot.

Dezbaterea în format fizic va avea loc la Biroul Parlamentului European din București. Participarea în sală este posibilă numai cu înscriere în acest formular. Organizatorii vor transmite în cursul zilei de joi, 15 februarie, confirmarea de înregistrare, prin email.

Agenda dezbaterii

09:30 – 10:00 Sosirea și înregistrarea participanților / Welcome coffe

10:00 – 11:30 Dezbatere moderată de Cristian Pantazi, jurnalist G4Media.ro

Care sunt mizele alegerilor UE pentru România

Cum comunică partidele despre beneficiile UE

Cum poate fi contracarată dezinformarea și manipularea în super anul electoral 2024

SPEAKERI:

Ramona STRUGARIU, deputat în Parlamentul European, Renew Europe

Siegfried MUREȘAN, deputat în Parlamentul European, PPE

Dragoș BENEA, deputat în Parlamentul European, S&D

Bianca TOMA, director, Centrul Român de Politici Europene

Marian VOICU, journalist, publisher Veridica.ro

Nicolae ȚÎBRIGAN, cercetător, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Brătianu

11:30 – 12:00 Sesiune de Q&A cu participanții la dezbatere și concluzii

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”. Obiectivul principal al proiectului este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și soluțiile identificate la nivel european la soluționarea provocărilor actuale: creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.