Companiile care vor să-și digitalizeze procesele aleg soluții complete într-un singur loc. Peste 50% dintre partenerii Essensys din 2024 au optat pentru abordarea integrată (Parteneriat)

Companiile care doresc să-și digitalizeze activitățile aleg din ce în ce mai mult furnizori care oferă soluții complete. În 2024, Essensys a gestionat peste 30 de proiecte, iar peste jumătate dintre clienți au ales să colaboreze cu noi datorită abordării integrate, care le-a oferit într-un singur loc atât dezvoltare de software, cât și soluții mobile. Și tendințele globale confirmă că tot mai multe companii preferă să colaboreze cu un singur furnizor IT sau să reducă numărul acestora, pentru a minimiza riscurile de eșec ale proiectelor, a simplifica procesele, a crește securitatea și a reduce costurile.

Pentru a răspunde acestei tendințe, Essensys trece printr-un rebranding cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate, reunind sub aceeași identitate essensys { Technology și essensys { mReady. Astfel, grupul Essensys își consolidează poziția pe piață, oferind servicii IT integrate – de la dezvoltare software la soluții mobile – pentru a sprijini companiile în procesul lor de digitalizare.

„Grupul Essensys a fost creat din dorința de a construi tehnologii care fac diferența, iar fuziunea cu mReady în 2022 a fost doar primul pas într-o evoluție naturală. Deși lucram deja împreună, ne-am dat seama că este timpul să reunim cele două companii sub aceeași umbrelă pentru a răspunde mai eficient nevoilor pieței actuale. Astfel, rebrandingul Essensys nu doar că reflectă această unificare, ci și răspunde unui trend tot mai clar: companiile nu mai caută doar soluții IT, ci parteneri de încredere care le oferă pachete complete, clare și integrate. Acesta este motivul pentru care am decis să reunim essensys { Technology și essensys { mReady sub aceeași umbrelă Essensys, ca să sprijinim digitalizarea prin soluții tehnologice care simplifică procesul și reduc riscurile pentru clienții noștri”, explică Mihai Matei, CEO al grupului Essensys, furnizorul de soluții software și mobile, care reunește essensys { Technology și essensys { mReady.

Grupul Essensys sărbătorește anul acesta 20 de ani de activitate în care a livrat cu succes peste 400 de proiecte în diverse industrii, precum banking, sănătate, entertainment, imobiliare, utilități și multe altele. De-a lungul acestui timp, am evoluat continuu, extinzându-ne expertiza pentru a răspunde nevoilor pieței și tehnologiilor emergente. Pe lângă serviciile de dezvoltare software, aplicații mobile, GIS și AI, am creat și soluții proprii, concepute pentru a optimiza procesele și a aduce valoare reală afacerilor. Printre acestea se numără OMS (Offenders Management System), platforma concepută pentru a eficientiza operațiunile din cadrul instituțiilor corecționale. O altă platformă creată de Essensys este Dynamic DOX®, care oferă soluții pentru gestionarea fluxurilor de lucru, a procedurilor, documentelor și raportării proceselor dintr-o organizație.

„Pentru noi, essensys { mReady, rebrandingul reprezintă nu doar o schimbare vizuală, ci și o reafirmare a ceea ce ne definește: o echipă de oameni pasionați care, zi de zi, construiește o lume mai bună prin tehnologie. Bit cu bit. Aplicație cu aplicație. Om cu om. În cei 14 ani de mReady, am reușit să avem o aplicație dezvoltată de noi pe telefonul fiecărui român, iar de când am fuzionat cu Essensys, am crescut cu aproape 50%, având astfel un impact din ce în ce mai mare în societate. Odată cu noul brand, ne întărim promisiunea și ne propunem ca, și de acum încolo, să construim aplicații mobile pentru utilizatori fericiți”, subliniază Andrei Vasilescu, COO la essensys { mReady.

Grupul Essensys, format din essensys { Technology și essensys { mReady, are 20 de ani de experiență în furnizarea de soluții software și aplicații mobile. De-a lungul timpului, compania a livrat sute de proiecte pentru clienți naționali și internaționali, având în prezent o echipă de peste 130 de angajați.