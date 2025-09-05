Comisia Europeană, nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok la aproape 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România / Tiktok a devenit teren de luptă pentru propaganda rusă și în Republica Moldova

Comisia Europeană nu a anunțat nici o sancțiune pentru rețeaua Tiktok, fondată de o companie cu legături în China, la aproape 9 luni de la declanșarea investigației legate de alegerile din România. G4Media a cerut constant informații de la Comisie, de fiecare dată a primit răspunsul că investigația e în desfășurare, dar la ultima întrebare adresată joi nu a primit nici o reacție până la publicarea acestui articol.

De notat că autoritățile române nu pot investiga Tiktok, pentru că legislația UE arată că doar Comisia Europeană poate deschide astfel de proceduri

Între timp, o investigație a publicației Ziarul de Gardă arată că sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.

Comisia Europeană a inițiat în 17 decembrie 2024 marți o investigație oficială împotriva rețelei TikTok pentru o presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din România din 24 noiembrie, potrivit unui comunicat al executivului european.

În luna aprilie, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, declara pentru G4Media că ”investigația este în desfășurare, iar Comisia este în contact cu TikTok, care răspunde solicitărilor Comisiei. Autoritatea națională din România responsabilă cu supravegherea și aplicarea DSA, ANCOM, a organizat un test de stres și o masă rotundă cu Platformele Online Foarte Mari, în perspectiva alegerilor viitoare. Aceste exerciții sunt organizate în mod regulat de către Coordonatorii pentru Serviciile Digitale (autoritățile naționale), înainte de alegerile naționale din statele membre, pentru a reaminti Platformelor Online Foarte Mari de obligațiile lor în temeiul DSA și pentru a asigura pregătirea necesară. Pe site-ul lor, TikTok a anunțat public, pe blogul dedicat alegerilor din România și în cel de-al patrulea raport de transparență privind DSA, modificările pe care le-au implementat. Deoarece investigația Comisiei este în desfășurare, nu putem comenta asupra acesteia și nici specula cu privire la pașii următori sau la calendar”.

Dacă ar fi găsită vinovată de încălcarea legislației, Tiktok poate fi amendată cu o sumă de maximum 6% din cifra de afaceri la nivel global, amendă pe care o poate contesta în instanțele europene. Dacă problemele persistă, sancțiunile pentru rețeaua de origine chineză pot merge până la interzicerea pe teritoriul UE.

Investigația urma să se axeze pe gestionarea riscurilor la adresa alegerilor sau a discursului civic, legate de următoarele domenii:

sistemele de recomandare ale TikTok, în special riscurile legate de manipularea neautentică coordonată sau de exploatarea automatizată a serviciului.

politicile TikTok privind reclamele politice și conținutul politic plătit.

În ceea ce privește ambele elemente, una dintre suspiciunile pe care Comisia urmează să le investigheze este dacă TikTok a atenuat cu diligență riscurile pe care le prezintă aspectele regionale și lingvistice specifice ale alegerilor naționale.

În cazul în care suspiciunile Comisiei se dovedesc a fi corecte, aceste deficiențe ar constitui încălcări ale articolului 34 alineatele (1) și (2) și ale articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul privind serviciile digitale. Comisia va efectua acum cu prioritate o investigație aprofundată.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat în decembrie 2024, la momentul începerii investigației, că „trebuie să ne protejăm democrațiile de orice fel de ingerință străină. Ori de câte ori suspectăm o astfel de ingerință, în special în timpul alegerilor, trebuie să acționăm rapid și ferm. În urma unor indicii serioase că actori străini au intervenit în alegerile prezidențiale din România prin utilizarea TikTok, investigăm acum cu atenție dacă TikTok a încălcat Legea privind serviciile digitale prin faptul că nu a abordat astfel de riscuri. Ar trebui să fie foarte clar că, în UE, toate platformele online, inclusiv TikTok, trebuie să fie trase la răspundere.”

Această decizie de deschidere a unei investigații ia în considerare informațiile primite din rapoartele declasificate ale serviciilor de informații de către autoritățile române, precum și rapoartele terților. Investigația urmează, de asemenea, analiza rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de TikTok în 2023 și 2024, răspunsurile la solicitările de informații ale Comisiei și documentele interne furnizate de TikTok.

Coimisiún na Meán, coordonatorul serviciilor digitale pentru Irlanda, a fost asociat la investigația Comisiei și va contribui cu expertiza și analiza sa la acest caz. Irlanda este țara de stabilire a TikTok în UE.

Etapele următoare

După inițierea oficială a procedurilor, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații, prin desfășurarea de acțiuni de monitorizare, interviuri, inspecții și prin solicitarea accesului la algoritmi. Astfel de solicitări de informații pot impune TikTok să furnizeze date și documente pe care a fost obligată să le păstreze pe baza ordinului de păstrare impus de Comisie la 5 decembrie.

Inițierea procedurilor oficiale împuternicește Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislației, cum ar fi măsuri provizorii și decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia este împuternicită să accepte orice angajament asumat de TikTok de a remedia aspectele care fac obiectul procedurii.

Actul legislativ privind serviciile digitale nu stabilește niciun termen legal pentru încetarea procedurilor oficiale. Durata unei investigații aprofundate depinde de mai mulți factori, inclusiv de complexitatea cazului, de măsura în care societatea în cauză cooperează cu Comisia și de exercitarea dreptului la apărare.

În plus, inițierea unei proceduri oficiale nu aduce atingere niciunei alte proceduri pe care Comisia ar putea decide să o inițieze în temeiul altor dispoziții ale Actului legislativ privind serviciile digitale.

Contextul

La 5 decembrie 2024, Comisia a emis un ordin de păstrare către TikTok, ordonând platformei să înghețe și să păstreze datele legate de riscurile sistemice reale sau previzibile pe care serviciul său le-ar putea prezenta asupra proceselor electorale și a discursului civic din UE. Acest ordin de păstrare se referă la alegerile naționale din Uniunea Europeană care au loc între 24 noiembrie 2024 și 31 martie 2025.

Aceasta este a treia anchetă pe care Comisia a lansat-o împotriva TikTok, în urma anchetei în curs deschise la 19 februarie 2024 și a anchetei încheiate cu angajamente în august 2024.

La 30 aprilie 2024, Comisia a lansat un instrument pentru avertizorii de integritate pentru Actul legislativ privind serviciile digitale. Instrumentul DSA pentru avertizorii de integritate oferă persoanelor care dețin informații privilegiate o modalitate sigură și protejată de confidențialitate de a partaja informații anonime sau atribuite Comisiei Europene cu privire la practici dăunătoare transmise de platformele online foarte mari și de platformele online foarte mari.

O analiză realizată de G4Media.ro în noiembrie 2024 arăta cum funcționează mașinăria de propagandă din spatele viralizării postărilor lui Călin Georgescu, candidat pro-rus și ultra-naționalist în alegerile prezidențiale din 2024. Pe rețelele sociale, viralizarea discursului său era susținută de mii de așa-ziși „voluntari” organizați în grupuri de Telegram, unde primeau materiale editate gata de postare, inclusiv indicații despre ce comentarii să folosească pe rețeaua chinezească de socializare TikTok. Acești „voluntari” erau premiați intern pentru cele mai bune postări, iar strategia are ca rezultat un val de conținut viral care a propulsat campania lui Georgescu pe TikTok și alte platforme.

O investigație Info Sud-Est și G4Media din decembrie 2024 a demonstrat cum influencerii care au susținut campania lui Călin Georgescu, unii membri ai lumii interlope, primeau bani pe TikTok pentru a-l promova pe candidatul cu discurs pro-rus și anti-occidental. Documentele declasificate de la Ministerul Afacerilor Interne și SRI au arătat că influencerii erau ”implicați în promovarea și cumpărarea de voturi”.