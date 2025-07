Cod vestimentar: De ce miresele poartă voal?

Unul dintre cele mai vechi elemente ale ținutei de mireasă, datând cel puțin din Grecia Antică, voalurile au rămas în mare parte un accesoriu esențial chiar și pentru cele mai moderne și nonconformiste mirese, relatează CNN.

Când cântăreața Lily Allen s-a căsătorit cu actorul David Harbour într-o capelă inspirată de Elvis în Las Vegas, în 2020, ea a renunțat la o rochie elaborată în favoarea unei rochii mini stil anii ’60, marca Dior, însă a purtat totuși un voal clasic, în straturi, prins în coc. Și când Gwen Stefani a ales o rochie de mireasă neconvențională (tot Dior, creată de John Galliano pentru nunta ei din 2002), vopsită la bază într-un roz șocant, și voalul ei lung a fost vopsit în aceeași nuanță.

În weekendul trecut, Lauren Sánchez Bezos a devenit cea mai recentă mireasă celebră care și-a completat ținuta cu un voal de tul, la nunta sa opulentă și comentată intens, în Veneția. După ce a îmbrăcat rochia sirenă personalizată Dolce & Gabbana la ultima probă, croitoresele i-au prins voalul lung, terminat cu dantelă, „ca o coroană”, potrivit Vogue.

La nunta ei din 1840, Regina Victoria a înlocuit mantia regală de catifea cu o rochie albă de mătase — cu un decolteu larg, aproape căzut pe umeri, decorat cu un voal de dantelă. În ziua în care s-a căsătorit cu Prințul Albert, ea nu era monarhul Marii Britanii, ci o mireasă îndrăgostită, îmbrăcată în alb pur pentru a simboliza virtutea ei. (Arhiepiscopul a întrebat-o dacă dorește să elimine cuvântul „a asculta” din jurăminte. Ea a insistat să rămână.) Cel puțin pentru câteva ore, ea a jucat un alt rol și a purtat un alt costum: ambele aveau să dăinuie peste un secol.

Abia recent, unele dintre aspectele tradiționale ale ținutei de mireasă, popularizate de Victoria, au fost actualizate pentru vremurile moderne. Lungimea rochiilor a scăzut odată cu popularitatea rochiilor mini în era ceremoniilor restrânse; unele mirese au renunțat complet la rochie, alegând în schimb un costum croit. Un număr tot mai mare de mirese, precum Mandy Moore la nunta sa din 2018, aleg să nu poarte alb (ea a purtat o rochie roz prăfuită, marca Rodarte). Totuși, în ciuda acestor reforme contemporane, un accesoriu tradițional a rămas constant: voalul.

Ba mai mult, voalurile par să fi devenit mai mari în ultimii ani — uneori atrăgând mai multă atenție decât rochia în sine. În 2018, actrița Priyanka Chopra a atras toate privirile cu rochia ei Ralph Lauren, completată de un voal de 23 de metri (75 de picioare), purtat cu ajutorul a cinci persoane. În anul următor, Hailey Baldwin (acum Hailey Bieber) s-a căsătorit cu Justin Bieber purtând un voal uriaș Off-White, brodat la bază cu cuvintele „’Till Death do us Part”.

De atunci, voalurile spectaculoase au dominat ceremoniile celebrităților: de la Sofia Richie la Paris Hilton, Naomi Biden, Nicola Peltz Beckham și Millie Bobby Brown. „Voalul a devenit o pânză care aduce drama pe care poate nu o primești de la o rochie minimalistă”, a spus Kimberly Chrisman-Campbell, autoarea cărții „The Way We Wed: A Global History of Wedding Fashion”, pentru CNN.

Anterior, voalurile grandioase — sau foarte lungi — erau rezervate nunților regale. În 1981, Prințesa Diana a purtat cel mai lung voal din istoria monarhiei britanice, măsurând aproximativ 7,6 metri (25 de picioare). Acesta a fost decorat manual cu 10.000 de perle de către croitoreasa londoneză Peggy Umpleby, care îl lua zilnic acasă cu transportul public pentru a continua să lucreze la el. Meghan, Ducesa de Sussex, a urmat exemplul în 2018, cu un voal de 5 metri (16 picioare), brodat manual cu flori reprezentând țările din Commonwealth.

Farmecul voalului a trecut chiar și pe podiumurile de modă. Sezonul acesta, la Paris Fashion Week, Andreas Kronthaler, director creativ la Vivienne Westwood, a trimis pe podium atât voaluri negre, cât și albe, purtate cu rochii polka-dot sau bleumarin. La Londra, designerul turc Bora Aksu a mers și mai departe, propunând voaluri roșii și roz pal. Chiar și la premiile Grammy de anul acesta, muziciana Gracie Abrams a purtat un voal Chanel din șifon pe covorul roșu.

Dar, potrivit lui Chrisman-Campbell, voalurile nu sunt o adopție nouă a modei, ci o revenire. Istoric, în cultura vestică, voalurile au început ca „un moft al celor bogați”, a spus ea. Clasele superioare purtau dantelă lucrată manual, care în secolul al XVIII-lea valora mai mult decât greutatea ei în aur. (Conform Smithsonian American Women’s History Museum, un metru de dantelă necesita un an de lucru pentru un meșteșugar priceput.) „A purta dantelă, fie sub formă de volan, voal sau bonetă, era un simbol al statutului”, a explicat Chrisman-Campbell. La începutul anilor 1800, industrializarea a introdus dantela realizată la mașină, făcând-o mai accesibilă maselor. „Deodată, mai mulți oameni își puteau permite o piesă frumoasă, diafană, decorată”, a spus ea. „De aceea au devenit voalurile la modă.”

În Grecia Antică, voalul de mireasă, cunoscut și sub numele de „flammeum”, era văzut ca o formă de protecție, ferind femeile de spirite rele, emoții sau alte ghinioane. Alte culturi au folosit voalul pentru a acoperi chipul miresei înainte de o căsătorie aranjată. De-a lungul istoriei, în diverse culturi, voalurile au reprezentat simboluri diverse — fie granițe mistice, fie atitudini potențial misogine. O legendă urbană spune că voalurile erau menite să împiedice miresele să fugă, în timp ce alții speculează că simbolizează puritatea și faptul că mireasa era „neatinsă” — un cadou ce urmează a fi „desfăcut”.

Deși Chrisman-Campbell nu este convinsă de toate interpretările voalului, ea a observat asocierea acestuia cu puritatea și castitatea — ceea ce, timp de cel puțin un secol, a însemnat că divorțatele și văduvele nu aveau voie să poarte voal la a doua nuntă. „A existat un mare tabu împotriva purtării voalului dacă te căsătoreai a doua oară”, a spus ea. Miresele aflate la a doua căsătorie erau, de asemenea, descurajate să poarte alb, să aibă buchet sau să poarte o rochie lungă. „Dar femeile au găsit alternative ingenioase”, a adăugat Chrisman-Campbell. „Puteau purta o pălărie, o coroniță florală, orice, dar nu voal.”

La a doua ei nuntă, în 1964, Elizabeth Taylor a purtat o rochie baby doll galbenă din șifon, cu părul împletit și decorat cu flori. În 1962, Audrey Hepburn a respectat regulile sartoriale, spunând „da” psihiatului italian Andrea Dotti într-o rochie mini roz pal, creată de Givenchy, și un batic din mătase. „Dacă nu pretindeai că este prima ta căsătorie, era mai acceptabil”, a adăugat Chrisman-Campbell.

Așteptarea ca miresele aflate la a doua căsătorie să aibă o ținută mai modestă a dispărut în anii ’80, iar aceste reguli stricte au devenit redundante. Un exemplu vesel de mireasă aflată la a treia nuntă care a îmbrățișat opulența unei nunți mari și albe a fost Angelina Jolie. La nunta sa cu Brad Pitt, în 2014, Jolie a purtat o rochie clasică Versace din satin de culoarea fildeșului. Piesa principală a fost, însă, voalul ei, brodat cu desene colorate făcute de copiii ei.

„Ea a răsturnat complet ideea voalului ca simbol al modestiei sau virginității”, a spus Chrisman-Campbell, care consideră că acest nivel de personalizare indică o nouă eră a căsătoriilor progresiste. „(Astăzi) există adesea familii mixte, iar copiii sunt implicați, așa că nunta devine un eveniment și mai important pentru că reprezintă nu doar unirea a două persoane, ci a două familii.”