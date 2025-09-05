CNA: Realitatea Plus-cel mai sancţionat post în perioada 18 mai – 27 august / Amenzi de 110.000 de lei și 10 somații publice

Realitatea Plus este cel mai sancţionat post de televiziune de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 18 mai – 27 august, înregistrând amenzi totale în cuantum de 110.000 de lei.

Peste 100 de ordine de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru 282 de materiale audiovizuale din spaţiul online, sancţiuni aplicate la şapte televiziuni şi un post de radio, corectarea a 10 campanii publicitare şi sesizarea organelor judiciare în cazurile grave se numără printre „acţiunile ferme”, din perioada 18 mai – 27 august, ale CNA împotriva dezinformării şi abaterilor din audiovizual, transmite Agerpres.

„În cele trei luni care au urmat campaniei electorale, a demonstrat consecvenţă şi fermitate în acţiunile sale. Instituţia a intervenit în mod repetat pentru a proteja publicul de dezinformare, de discursul instigator la ură şi de încălcările legislaţiei audiovizuale, atât în spaţiul clasic – televiziune şi radio – cât şi în mediul digital”, informează CNA, vineri, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Un bilanţ în cifre prezentat de CNA cuprinde:

– 27 de şedinţe publice, în 15 dintre acestea s-au discutat materiale audiovizuale din spaţiul online;

– 103 decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal emise pentru 282 de materiale audiovizuale;

– 7 posturi TV sancţionate (amenzi, somaţii publice sau obligaţia de a difuza decizia CNA);

– 1 post de radio sancţionat;

– 10 campanii publicitare obligate să intre în legalitate;

– 53 de licenţe radio (52 acordate prin concurs şi o licenţă radio prin internet);

– 7 licenţe pentru televiziune prin reţele de comunicaţii electronice (inclusiv internet);

– 2 avize de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere;

– 6 sesizări transmise Parchetului, pentru cazuri cu potenţial penal.

CNA a aplicat măsuri ferme împotriva unor posturi TV care au încălcat principiile informării corecte:

– Realitatea Plus – cel mai sancţionat post, cu trei obligaţii de difuzare a deciziilor CNA timp de 10 minute în prime time, şase amenzi (una de 5.000 de lei; două amenzi de 10.000; câte o amendă de 15.000 de lei; 30.000 de lei şi 40.000 de lei) şi 10 somaţii publice;

– România TV

– 3 amenzi (o amendă de 10.000 de lei şi două amenzi de 20.000 de lei);

– două somaţii publice.

Motivele acestor sancţiuni le reprezintă o serie de titluri manipulative, informaţii neverificate şi difuzarea de conţinut părtinitor, imparţialitate, protecţia demnităţii umane; audiatur et altera pars, respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale, precizează sursa citată.

Totodată, postul Antena 1 a primit o amendă de 10.000 lei pentru identificarea unui minor într-o ştire despre săvârşirea unei infracţiuni; Antena Stars, B1 TV, Naşul TV, Kanal D – somaţii publice pentru titluri senzaţionaliste, lipsă de echilibru sau încălcarea prevederilor privind interesul superior al minorilor.

Din cauza nerespectării legislaţiei audiovizuale privind informarea corectă a publicului, postul de radio Gold FM a primit două sancţiuni (o amendă de 5.000 de lei şi o somaţie publică).

CNA a obligat 10 campanii publicitare să fie corectate, respectiv Magnevie Kids, Implantul Blue Diamond de la Megagen, Help Net, Groupama, NN Asigurări, Intimohelp, Caprin, Fortifikat Forte, Doppelherz Omega 3 şi Tibanol.

Au fost emise 103 decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru 282 de materiale audiovizuale.

– Facebook – postări manipulative despre intrarea României în război, anularea alegerilor, anunţuri false despre amenzi ale Uniunii Europene, dar şi mesaje antisemite şi pro-totalitare;

– TikTok – conţinuturi care incitau la violenţă, mesaje xenofobe şi propagandă extremistă;

– Instagram şi YouTube – materiale ce elogiau regimuri totalitare sau difuzau conţinut manipulator cu risc pentru sănătate şi pentru minori;

– X (fost Twitter) – cazuri de propagandă extremistă şi instigare la ură.

În cinci situaţii, gravitatea conţinuturilor a impus sesizarea Parchetului pentru suspiciuni de încălcare a Codului penal în cazul unor materiale identificate pe Facebook (2); X (1), Radio Camarad (1) şi bazar.ro (1).

Totodată, CNA a sancţionat atât televiziuni, cât şi campanii comerciale care au expus minori sau au transmis mesaje cu impact negativ asupra acestora. Interesul superior al copilului rămâne una dintre priorităţile fundamentale ale Consiliului, precizează sursa citată.