CNA: 12 eliminări de materiale cu conţinut ilegal de pe platformele TikTok şi Facebook

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a emis, în perioada 12 – 17 aprilie, 12 ordine de eliminare a unor materiale cu conţinut ilegal în mediul online publicate pe platformele TikTok (7), Facebook (3), X (2), transmite Agerpres.

„Deciziile CNA urmăresc eliminarea conţinutului ilegal raportat, inclusiv redistribuirile şi replicările conţinutului în cauză. De asemenea, ulterior ordinului, platforma are obligaţia de a nu mai permite reîncărcarea aceluiaşi conţinut ilegal”, se arată într-un comunicat al CNA transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, impactul total al deciziilor CNA aferent conţinutului dat spre eliminare la data monitorizării a fost de 179.181 de urmăritori şi 1.691.647 aprecieri.

Deciziile de eliminare au vizat, printre altele, dezinformarea şi incitarea la violenţă, incitarea la ură, apologie a regimurilor totalitare.

Deciziile de eliminare se referă la :

TikTok

Zebedeu

Titrări / conținut material : „Am învins trădătorii ? Haga declanșează începutul sfărșitului ! Judecătorii de la Haga au început cercetările penale împotriva celor care au orchestrat lovitura de stat din România !” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

Eddie Loghin

Titrări / conținut material : – 3 materiale cu titrări precum : POWERD BY EDY EXILATUL !!! TRUPE MOBILIZATE LA GRANIȚA CU UCRAINA FRONTUL ESTIC (MAREA NEAGRĂ) ȘI FRONTUL NORDIC !” ; „ Roumanie POWERD BY EDY EXILATUL !!! Soldații francezi pe teritorul României la granița cu Ucraina..acum se intelege de ce sau anulat alegerile La France renforce sa présence en Roumanie POWERD BY EDY EXILATUL !!!” ; „ CHINA 2026 SE VA ÎNCORONA CA NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ MONDIALĂ XI JIMPING A ORDONAT CA TOȚI CHINEZI DIN TOATĂ LUMEA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN CHINA POWERD BY EDY EXILATUL !!!” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului] ro.cristina.ro

Titrări / conținut materiale : 4 materiale cu textele : „CHINA 2026 SE VA ÎNCORONA CA NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ MONDIALĂ”, „RUSIA A PREGĂTIT 100 ARME NUCLEARE LA FRONTIERA CU UE 2024 PROBLEMA E GRAVĂ”, „CU RUSIA VREA EUROPA ROMÂNIA ȘI NATO SĂ LUPTE VIVA RUSIA LA MADRE PATRIA”, „ANUNȚUL ESTE OFICIAL COMISIA EUROPEANĂ A ANUNȚAT TRECEREA LA EURO DIGITAL OCTOMBRIE 2025” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

slavia_slavia

Titrări / conținut material : „La un semn deschisă e calea…România îngropată în datorii și morminte ! Asta vrem ? Alegem ?” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului] 3D DOG

Titrări / conținut material : „Război ne mai trebuia” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

ojadaniell1

Titrări / conținut material : „oficial !!! Ăștia anti Georgescu, să vă pregătiți URMEAZĂ ARMATA OBLIGATORIE REVINE PE TAPET CINE VREA REINTRODUCEREA ȘI DE CÂND. REACȚIA INTERIMARULUI BOLOJAN” ;

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

gabyscarlat

Titrări / conținut material : „ACEST GHUNOI MERITĂ JUDECAT DE POPOR… OMUL SISTEMULUI CARE A DUS ROMÂNIA ÎN HAUS” ;

Motivare : incitare la violență [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului]

Facebook

Somber shoe

Titrări / conținut material : video cu mențiunea „Știrile Pro TV” și titrările „primește milionul tău dacă ai un iphone ! Promoție incredibilă de la directorul Apple, Tim Cook- câștigă peste 2000 de euro pe zi

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

Raisa Ekaterina Ivatenko

Titrări / conținut material : video cu mențiunea „CRIMINALI La Nurnberg cu ei și cu toți complicii lor ! Let-s go Russia”

Motivare : incitare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului]

Cristina MC și Românidepeste Tot #Official ””

Titrări / conținut material : „VINE VALUL ! TRUMP DESPRE CCR” și, respectiv, „CUM AM PROMIS, AICI DOVADA CĂ VOR FI ARESTĂRI ÎN CURÂND”

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

X

Tele Nova Dacia

Titrări / conținut material : video cu sigla Mișcării Legionare și o imagine a lui Corneliu Zelea Codreanu

Motivare : apologie regimuri totalitare [art. 48 din Codul audiovizualului]

USRneoficial/răzbunare

Titrări / conținut material : video cu vehicule și camioane militare, cu textul „București, cartier Berceni, șos Olteniței”

Motivare : dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

Deciziile privind ordinul de a acţiona împotriva unui conţinut ilegal din online sunt publicate pe site-ul www.cna.ro.

„Încurajăm publicul să se adreseze CNA şi să sesizeze conţinutul ilegal din online, prin simpla completare a formularului de petiţii de pe site-ul instituţiei. Considerăm că este la fel de util să fie consultat Ghidul pentru combaterea conţinutului ilegal din online, care poate fi descărcat de pe prima pagină a site-ului CNA”, informează comunicatul citat.