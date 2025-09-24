Clujul inaugurează cel mai modern campus muzical din România / Investiție de 128 de milioane de lei / Amfiteatre, cămin studențesc și cea mai mare sală de concerte din țară, cu 1.032 de locuri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel mai mare și mai modern campus din România dedicat muzicii a fost finalizat și urmează să fie deschis publicului în 3 octombrie, printr-un concert simfonic condus de dirijorul Cristian Mandeal, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Noul sediu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca este o investiție de 128 de milioane de lei, a cărui construcție a durat patru ani.

Rectorul Academiei, Vasile Jucan, dezvăluie că, în cele trei corpuri ale complexului, vor fi amfiteatre, săli de repetiții, spații neconvenționale pentru evenimente muzicale, un cămin studențesc, zone didactice, dar și cea mai mare sala de concerte din România, cu o capacitate de 1.032 de locuri

Amenajarea sălii de spectacole a Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca a fost o adevărată provocare, pe care constructorii au depășit-o cu ajutorul celor mai buni acusticieni din România.

Rectorul Vasile Jucan arată că această sala va deschide academia pentru colaborări cu cele mai mari orchestre simfonice ale lumii.

La Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima continuă investiția la un amfiteatru în aer liber, de 2.100 de locuri, a cărui amenajare va fi terminată în primăvară anului viitor.

Vasile Jucan crede că aici vor putea fi organizate diferite evenimente culturale, de la spectacole de opera în aer liber, la concerte de jazz și chiar proiecții de filme în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Noul sediu al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca a fost amenajat pe locul unde, la începutul anilor ’90 a început construcția unui spital de urgență.

Lucrările au fost oprite din lipsa de bani, iar construcțiile, aflate la limita vestică a municipiului, au rămas în paragină 20 de ani, până când imobilul a trecut în proprietatea Ministerului Educației.

Cu fonduri asigurate de Compania Națională de Investiții a fost amenajat sediul Academiei, care va fi casă inclusiv pentru Filarmonica de Stat Transilvania.