Clotilde Armand anunţă toleranţă zero faţă de toate imobilele construite ilegal / ”În cartierul Floreasca sunt mai multe restaurante şi terase care nu au fost niciodată controlate de fosta administraţie locală”

Primăria Sectorului 1 anunţă toleranţă zero faţă de toate imobilele construite ilegal, primarul Clotilde Armand afirmând că în cartierul Floreasca sunt mai multe restaurante şi terase care nu au fost niciodată controlate de fosta administraţie locală, relatează News.ro.

Primarul a dispus ca poliţiştii locali de la Disciplina în Construţii şi Afişaj Stradal să demareze o acţiune complexă de clarificare/lămurire a situaţiilor juridice a unor terenuri şi construcţii în mai multe zone ale Sectorului 1 iar în paralel a fost accelerat programul de cadastrare a domeniului public.

”Primăria Sectorului 1 are toleranţă zero faţă de toate imobilele construite ilegal în această zonă administrativă. Încă din anul 2022 primarul Clotile Armand a dispus ca poliţiştii locali de la Disciplina în Construţii şi Afişaj Stradal să demareze o acţiune complexă de clarificare/lămurire a situaţiilor juridice a unor terenuri şi construcţii în mai multe zone ale Sectorului 1. În paralel a fost accelerat programul de cadastrare a domeniului public”, anunţă primăria.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dat ca exemplu situaţia teraselor şi restaurantelor din cartierul Floreasca, unde, spune Primăria, ”în anul 2023 au fost semnate primele cinci dispoziţii de desfiinţare a unor restaurante şi terase construite ilegal”.

“La începutul mandatului am primit numeroase sesizări, inclusiv din presă, că mulţi afacerişti, în goana după bani obţinuţi uşor, şi-au construit ilegal restaurantele şi terasele în zonele exclusiviste ale Sectorului 1. Adică fără avize şi autorizaţii de construire. Sunt terase cu aglomeraţie mare de VIP-uri pe metrul pătrat, cu patroni care sunt protejaţi politic, cu PR plătit la televiziunile de ştiri, iar din acest motiv nimeni nu a avut curajul să-i verifice. Exact ca la Ferma Dacilor care a ars de curând. Ce am găsit, de exemplu, în cartierul Floreasca este greu de descris. Aici sunt mai multe restaurante şi terase care nu au fost niciodată controlate de fosta administraţie locală. Culmea, multe erau construite chiar pe domeniul public cu complicitatea fostei administraţii locale- care nu şi-a intabulat nici măcar dreptul de proprietate. Furtul domeniului public se făcea sub ochii autorităţilor”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Primăria Sectorului 1 arată că, în ceea ce priveşte situaţia teraselor şi restaurantelor din Parcul Herăstrău, pentru că este zonă protejată (Parcul Herăstrău este monument istoric), Poliţia Locală Sector 1 nu poate face verificări pe linia disciplinei în construcţii, însă, a fost sesizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pentru a verifica avizele şi autorizaţiile de construire.

”Unii patroni şi-au construit în Parcul Herăstrău pontoane de sute de metri pătraţi, dar au o singură ieşire din local, o ilegalitate crasă, nu ar putea primi niciodată avize de securitate. Sper să vedem cât mai rapid rezultatele verificărilor de către instituţiile pe care le-am sesizat şi sper că vor fi luate măsurile care se impun pentru siguranţa locuitorilor Capitalei. Pentru cei care frecventează localurile din Herăstrău (despre care am tot avertizat şi despre care am arătat cui aparţin) am un singur mesaj: aceste locaţii n-au niciun fel de autorizaţie de construire şi funcţionare! Doar norocul a făcut ca până acum să nu se întâmple o tragedie precum cea de la Ferma Dacilor”, a mai precizat edilul Clotilde Armand.