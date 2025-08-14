Baia Sprie, fost oraş minier timp de 600 de ani, gazda unei parade a minerilor la care participă și specialişti în geologie, reprezentanţi ai comunităţii miniere şi istorici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Baia Sprie, fost oraş minier timp de 600 de ani, va fi gazda unei parade a minerilor pe 16 august, în prezenţa unor invitaţi din Ungaria şi Slovacia, a informat, joi, administraţia locală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În data de 16 august, în Baia Sprie va fi sărbătorită Ziua Minerului. Mineritul nu a fost doar o profesie, ci o moştenire, o comunitate şi o identitate construită cu trudă şi curaj, de-a lungul secolelor. Începând cu ora 11:00 vă invităm la lansarea volumului ‘Istoria mineritului din Baia Sprie 1329-1948’ de Gheorge Muntean, o lucrare-document care aduce în lumină poveştile, oamenii şi transformările profunde ale acestei aşezări miniere cu o istorie de peste 600 de ani. Cartea reuneşte mărturii, fotografii de arhivă şi documente rare oferind o privire detaliată asupra unui trecut care încă bate în inima oraşului. (…) La eveniment vor fi prezenţi şi foşti mineri din Ungaria, Slovacia şi România”, au precizat organizatorii.

În cursul aceleiaşi zile va avea loc o conferinţă ştiinţifică cu specialişti în geologie, reprezentanţi ai comunităţii miniere şi istorici, ce va evidenţia valoarea resurselor locale, transmite Agerpres.

Cele două lucrări prezentate vor fi „Despre patrimoniul industrial al oraşului Baia Sprie”, elaborată de muzeograf Lucia Pop de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi „Dealul Minei Baia Sprie – un sit al superlativelor geologice”, elaborată de un colectiv de autori.

De asemenea, tot sâmbătă, de la ora 16:00 la Biserica romano-catolica „Sf. Maria” se va ţine un moment de reculegere şi rugăciune în cinstea minerilor. După slujbă, un moment simbolic şi emoţionant va fi parada minerilor, un omagiu adus celor care au lucrat o viaţă în adâncuri. Îmbrăcaţi în costumele tradiţionale specifice şi urmând fanfara, mineri din România, Slovacia şi Ungaria vor defila prin centrul istoric al oraşului.

Evenimentul este organizat de Primăria şi Consiliul Local Baia Sprie, Casa de Cultură Baia Sprie, Biblioteca Orăşenească Baia Sprie, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Baia Sprie (Visit Baia Sprie) şi Direcţia de Lucrări Publice Baia Sprie.

Mina din oraşul Baia Sprie, situată la poalele Munţilor Gutâi, era specializată în exploatarea mineralelor neferoase – aur, argint, cupru, wolfram – şi a fost închisă în anul 2007, odată cu suspendarea subvenţiei de stat pentru industria minieră.