Clasamentul WTA: Urcare de două locuri pentru Jaqueline Cristian, aflată la cea mai bună clasare din carieră / Trei românce în Top 100

Cea mai bine clasată jucătoare de tenis româncă în ierarhia WTA continuă să fie Jaqueline Cristian, care trece printr-o perioadă foarte bună, ocupând locul 41 cu 1.281 de puncte adunate, după o urcare de două poziții – cea mai bună clasare din cariera sportivei.

Jaqueline Cristian va juca la Korea Open, unde o va întâlni pe Emma Răducanu în premieră. La turneul de la Seul este prezentă și Sorana Cîrstea, care se menține pe locul 66 în clasamentul WTA, cu 998 de puncte.

A treia româncă din Top 100 este Gabriela Ruse cu o urcare de un loc și beneficiază de poziția a 95-a (779 de puncte).

Irina Begu a ajuns pe locul 115 (679 de puncte) după o coborâre de 6 locuri, în timp ce Anca Todoni este pe 120 (660 de puncte), tot după o coborâre de 6 locuri. Miriam Bulgaru a căzut 64 de poziții și se află pe locul 232, cu 297 de puncte.

Liderul rămâne în continuare Aryna Sabalenka care numără nu mai puțin de 11.225 de puncte, în timp ce urmăritoarea Iga Swiatek de pe locul doi beneficiază de 7.933 de puncte, fiind urmată îndeaproape de Coco Gauff (7.874 de puncte).

Top 5 este completat de Amanda Anisimova, cu 5.159 puncte şi Mirra Andreeva (4.793 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce după ce a rămas pe locul 56 cu 1.504 puncte.