Ciucă, despre apropierea de Iohannis: Sunt un om loial și rămân loial. I-am respectat deciziile, chiar dacă nu i-au adus neapărat un plus politic. Da, ne sunăm de sărbători, de aniversări

Prezent în emisiunea „La cină cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, de la Digi24, fostul premier liberal Nicolae Ciucă a relatat într-o manieră relaxată mai multe detalii despre viața sa personală, inclusiv despre presupusa prietenie cu președintele României, Klaus Iohannis.

Ciucă a fost chestionat care este motivul pentru care se speculează în media că este un apropiat al lui Iohannis. El a răspuns că se simte ”un apropiat” în cadrul unei „relații instiuționale dintre doi oameni care iși servesc țară”.

„Sunt onorat că am făcut și fac parte din echipa lui Klaus Iohannis. Ne cunoaștem din 2017, de când am fost numit șef al Statului Major”, a adăugat Ciucă, subliniind că i-a respectat întotdeauna deciziile președintelui țării, decizii care „chiar dacă nu i-au adus neapărat un plus politic, au făcut ceea ce trebuia pentru țară”.

Liderul liberalilor a mai spus că el este un om loial și că va rămâne loial cauzei statului.

Întrebat dacă obișnuiește să-l sune pe Iohannis, de sărbători sau de ziua sa de naștere, Ciucă a dat un răspuns afirmativ: Da, răspunsul este da”.

Legat de planurile sale de a candida din partea PNL la președinția țării, Nicolae Ciucă a evitat un răspuns direct, sugerând că decizia o va lua partidul. „Nu depinde de ambiția sau dorina niciunuia dintre noi. În privința candidaturii nu am luat niciodată în calcul dorința… Vom alege cum este mai bine (…) PNL a câștigat în două rânduri alegerile prezidențiale. La ultimele alegeri scorul a fost de peste 64%, ca atare trebuie să ducem mai departe această moștenire”, a spus Nicolae Ciucă.