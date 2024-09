Ciucă: Am discutat cu doamna Elena Lasconi, am lăsat în continuare cale deschisă dialogului / Nu cred că se mai poate întâmpla ceva

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, miercuri seară, că a discutat cu preşedintele USR, Elena Lasconi, lăsând cale deschisă dialogului, dar nu crede că se mai poate ajunge la un proiect politic comun înaintea alegerilor de la finalul anului, transmite News.ro.

”Am discutat cu doamna Elena Lasconi, am lăsat în continuare cale deschisă dialogului. Până în momentul de faţă nu am primit niciun semnal, nici nu cred că se mai poate întâmpla ceva pentru că am văzut deja cu mult timp în urmă afişele de candidatură la alegerile prezidenţiale. Ca atare, dacă nu reuşim să punem laolaltă efortul comun, pentru un proiect comun…”, a declarat Nicolae Ciucă, la TVR info, miercuri seară.

Acesta a adăugat că nu s-a reuşit finalizarea scenariilor, după ce Elena Lasconi s-a referit la igienizarea PNL.

”De fiecare dată când situaţia este volatilă şi sigur, în politică aproape orice…Nu am reuşit să finalizăm scenariile, după aceea au fost acele recomandări şi public nu se cade aşa ceva, când vine vorba de igienizare, nu cred că între partide se poate realiza igienizarea. Cei care realizează igienizarea sunt cetăţenii când merg la vot”, a adăugat Ciucă.

În iulie, preşedintele USR, Elena Lasconi, a declarat că nu crede în sondajele care nu-i dau prea multe şanse de a ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi anunţa că va discuta cu reprezentanţii PNL.

Ea afirma atunci că liberalii ar trebui să facă ”puţină curăţenie, igienizare” în interiorul formaţiunii, declaraţie care a deranjat liderii PNL.