Daniil Medvedev, protagonistul fazei zilei de la US Open 2025.
Daniil Medvedev a făcut scandal la US Open / Sursa foto: captură video

VIDEO Scandal la US Open: Medvedev a incitat publicul, iar un fotograf a rămas fără acreditare

US Open 2025 a debutat cu un scandal important, un episod incredibil care a transformat partida dintre Daniil Medvedev și Benjamin Bonzi într-un spectacol cu accente teatrale. În urma incidentelor, unui fotograf i-a fost retrasă acreditarea pentru restul Grand Slamului de la New York.

La scorul de 2-0 la seturi pentru Bonzi și minge de meci, unul dintre fotografi s-a ridicat și a dat să părăsească arena Arthur Ashe în timpul disputei.

A fost momentul în care Medvedev a avut o izbucnire nervoasă și a început să strige în direcția fotografului: „Ești bărbat? Ești bărbat? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”, a exclamat Medvedev, stârnind rumoare în tribună.

Publicul american nu s-a lăsat mult așteptat, iar reacția a fost una promptă: un cor de fluierături. Meciul a fost întrerupt preț de câteva minute după scandalul făcut de Medvedev, iar arbitrul i-a permis lui Bonzi să repete primul serviciu.

Francezul nu și-a revenit după întreruperea surprinzătoare a partidei, a cedat setul și l-a pierdut chiar și pe al patrulea. Partida a avut nevoie de o manșă decisivă pentru a fi stabilit învingătorul.

Benjamin a avut în cele din urmă câștig de cauză, iar campionul din 2021 a fost eliminat astfel din runda inaugurală, scor 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Respectivul fotograf a fost escortat din imensa arenă, iar organizatorii au decis în cele din urmă să-i retragă acreditarea pe loc.

Informația a fost confirmată de jurnalistul Ben Rothenberg: fotograful nu va mai avea dreptul să lucreze la acest US Open.

Momentul în care Daniil Medvedev se ia de un fotograf de la US Open, face scandal și întrerupe meciul cu Benjamin Bonzi:

  1. Na, rusu’ tot rus, pana nu incearca el ceva, nu se lasa.

