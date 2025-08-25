VIDEO Scandal la US Open: Medvedev a incitat publicul, iar un fotograf a rămas fără acreditare

US Open 2025 a debutat cu un scandal important, un episod incredibil care a transformat partida dintre Daniil Medvedev și Benjamin Bonzi într-un spectacol cu accente teatrale. În urma incidentelor, unui fotograf i-a fost retrasă acreditarea pentru restul Grand Slamului de la New York.

La scorul de 2-0 la seturi pentru Bonzi și minge de meci, unul dintre fotografi s-a ridicat și a dat să părăsească arena Arthur Ashe în timpul disputei.

A fost momentul în care Medvedev a avut o izbucnire nervoasă și a început să strige în direcția fotografului: „Ești bărbat? Ești bărbat? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”, a exclamat Medvedev, stârnind rumoare în tribună.

Publicul american nu s-a lăsat mult așteptat, iar reacția a fost una promptă: un cor de fluierături. Meciul a fost întrerupt preț de câteva minute după scandalul făcut de Medvedev, iar arbitrul i-a permis lui Bonzi să repete primul serviciu.

Francezul nu și-a revenit după întreruperea surprinzătoare a partidei, a cedat setul și l-a pierdut chiar și pe al patrulea. Partida a avut nevoie de o manșă decisivă pentru a fi stabilit învingătorul.

Benjamin a avut în cele din urmă câștig de cauză, iar campionul din 2021 a fost eliminat astfel din runda inaugurală, scor 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Respectivul fotograf a fost escortat din imensa arenă, iar organizatorii au decis în cele din urmă să-i retragă acreditarea pe loc.

Informația a fost confirmată de jurnalistul Ben Rothenberg: fotograful nu va mai avea dreptul să lucreze la acest US Open.

Breaking: Bounces can report, confirmed by USTA, that the photographer was escorted from the court by US Open security. His credential has been revoked for the 2025 US Open. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 25, 2025

Momentul în care Daniil Medvedev se ia de un fotograf de la US Open, face scandal și întrerupe meciul cu Benjamin Bonzi: