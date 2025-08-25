EFE: ”Corectaţi harta!”, o campanie susținută de Uniunea Africană pentru a-i reda continentului dimensiunile reale în hărţile lumii

Africa are o suprafaţă de 14 ori mai mare decât Groenlanda, teritoriu autonom danez, iar în ea „încap” aproape toată Europa, SUA, Japonia, Mexicul şi China, însă cea mai utilizată hartă a lumii, datând din secolul al XVI-lea, nu reflectă această realitate, motiv pentru care o campanie susţinută de Uniunea Africană (UA) urmăreşte acum să schimbe această anomalie istorică, informează luni EFE, citată de Agerpres.

Iniţiativa „Corectaţi harta!”, lansată de două organizaţii ale societăţii civile – Africa No Filter şi Speak Up Africa -, a readus în atenţie o dezbatere care durează de decenii şi a căpătat amploare în august anul acesta, când organizaţia panafricană UA şi-a exprimat public poziţia în favoarea unei hărţi care să reflecte adevărata întindere a continentului şi a altor părţi ale lumii, precum America de Sud.

„Este inacceptabil ca generaţiile să continue să crească cu hărţi care minimizează amploarea Africii şi, prin urmare, importanţa acesteia. Corectarea hărţii înseamnă restabilirea adevărului şi a demnităţii în ceea ce priveşte percepţia asupra Africii şi percepţia pe care africanii o au despre ei înşişi”, a declarat pentru EFE Fara Ndiaye, cofondatoare a Speak Up Africa.

O hartă distorsionată



Proiecţia Mercator – care defineşte în prezent aproape toate hărţile zilelor noastre – a fost concepută în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator pentru a facilita navigaţia de-a lungul axei est-vest şi pentru a preveni deriva navelor.

Însă, deşi această hartă urmăreşte să simplifice sarcina navigatorilor pe un Pământ sferic, ea distorsionează totodată considerabil dimensiunea teritoriilor.

Astfel, Africa, al doilea continent ca mărime de pe Terra – după Asia – şi care găzduieşte peste 1,5 miliarde de oameni şi cei 55 de membri ai UA, apare pe majoritatea hărţilor ca fiind doar puţin mai mare decât Groenlanda, o insulă cu o suprafaţă mai mică de 2,5 milioane de kilometri pătraţi şi circa 57.000 de locuitori.

„Campania a apărut dintr-o observaţie simplă, dar evidentă: timp de peste 450 de ani, harta Mercator a prezentat o viziune distorsionată asupra lumii noastre”, explică Ndiaye.

Ca urmare, iniţiativa propune ca alternativă utilizarea proiecţiei cartografice Equal Earth Map (Harta Pământului Egal), creată în 2018 de Tom Patterson, Bernhard Jenny şi Bojan Savric, care încearcă să evite distorsiunile în privinţa formelor şi distanţelor dintre continente.

Programe şcolare



Unul dintre domeniile în care proiecţia Mercator continuă să fie utilizată este în programele şcolare, atât în Africa, cât şi în restul lumii.

Sekou Otondi este profesor de studii sociale la Şcoala Internaţională din Kenya (ISK) din Nairobi, cu elevi locali, dar şi internaţionali.

Pentru a-şi învăţa elevii despre distorsiunile istorice ale continentului pe care trăiesc, acest profesor a adus într-o zi la clasă mai multe hărţi tipărite, inclusiv proiecţia Mercator şi altele alternative.

„Cred că mulţi elevi au fost surprinşi să vadă că, în realitate, ceea ce vedeau ca o reprezentare a hărţii Africii nu este o reprezentare reală a dimensiunii sale continentale”, a declarat profesorul pentru EFE.

Premisa a devenit şi mai clară atunci când elevii au folosit decupaje ale diferitelor teritorii din întreaga lume şi au văzut câte dintre ele puteau „încăpea” de fapt în Africa.

Pentru Ndiaye, este clar: „Hărţile modelează imaginaţia. Când copiii îşi deschid manualele şi văd Africa reprezentată ca fiind mai mică decât Europa, ei internalizează un mesaj de marginalizare.”

Impact geopolitic



Harta Mercator este încă utilizată nu doar în manualele şcolare, ci şi în majoritatea instituţiilor şi companiilor, deşi în ultimii ani au fost făcute progrese, notează EFE.

Astfel, în 2018, Google Maps a înlocuit-o în versiunea sa pentru desktop cu un glob pământesc tridimensional, deşi proiecţia clasică rămâne setată în mod implicit în aplicaţia mobilă. Instituţii precum NASA încep, de asemenea, să utilizeze hărţi diferite.

Campania „Corectaţi harta!” se înscrie într-o serie de apeluri pentru o reprezentare mai mare a Africii în instituţiile globale, cum ar fi Consiliul de Securitate al ONU, şi pentru o arhitectură financiară mai echitabilă pentru continent, cu reforme ale Fondului Monetar Internaţional şi ale Băncii Mondiale.

„Modul în care Africa este reprezentată vizual are legătură cu tratamentul instituţional pe care îl primeşte. Aşa cum cerem o reprezentare mai echitabilă la ONU, în finanţele globale sau în negocierile pe teme de mediu, trebuie să cerem şi echitate în reprezentarea cunoaşterii şi a geografiei”, susţine cofondatoarea Speak Up Africa.

„Această distorsiune (…) poate influenţa percepţia globală, diplomaţia şi chiar deciziile de investiţii”, conchide ea.