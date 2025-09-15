Circulaţie restricţionată pe A1 Sibiu – Deva şi pe A10 Sebeş – Turda / Se efectuează lucrări

Traficul este restricţionat luni pe autostrăzile A1 pe sensul Deva – Sibiu, dar şi pe A10 pe sensul Sebeş – Turda, pentru efectuarea de lucrări, transmite Agerpres.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, luni, în intervalul orar 12:00 – 19:00, traficul este restricţionat pe ambele benzi, cu deviere pe banda de urgenţă, pe A1 pe sensul Deva – Sibiu, între kilometrii 310 şi 292, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană.

În intervalul orar 09:00 – 15:30, pe Autostrada A1 sensul Deva – Sibiu, la kilometrul 372+500 metri, se efectuează lucrări la rosturile de dilataţie, care impun restricţionarea circulaţiei pe prima bandă şi pe cea de urgenţă.

Pe autostrada A10 pe sensul Sebeş – Turda, până la ora 18:00, este restricţionat traficul pe prima bandă şi pe cea de urgenţă între kilometrii 3+300 metri – 4+300 metri, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la partea carosabilă.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă mult viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, să evite depăşirile periculoase şi orice manevră riscantă şi să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiţii de siguranţă.