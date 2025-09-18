Circulaţia trenurilor spre citadela incaşă Machu Picchu a fost reluată

Circulaţia trenurilor spre Machu Picchu, celebra citadelă incaşă din Peru, a fost reluată miercuri, după ridicarea temporară a blocajului organizat de localnicii nemulţumiţi de gestionarea transportului în zonă, au anunţat protestatarii şi compania feroviară, informează joi AFP, citată de Agerpres.

Accesul la situl inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO era perturbat încă de luni din cauza blocării liniei feroviare de către manifestanţi, care cer plecarea companiei de autobuze ce asigură transportul până la citadelă, în condiţiile în care contractul acesteia a expirat după o concesiune de 30 de ani. Localnicii consideră că firma ar trebui înlocuită cu una aparţinând uneia dintre comunităţile lor.

Pentru a ajunge la sit, vizitatorii iau de obicei trenul din Cuzco, fosta capitală a imperiului incaş, aflată la 110 kilometri distanţă, până la Aguas Calientes, iar de acolo urcă cu autobuzul la Machu Picchu.

Cel puţin 2.300 de turişti, mulţi dintre ei străini, au fost evacuaţi din apropierea sitului sau au reuşit să plece pe cont propriu între marţi şi miercuri, pe fondul perturbărilor.

Confruntările cu manifestanţii s-au soldat cu 14 răniţi în rândul forţelor de ordine, potrivit poliţiei.

Compania PeruRail, care operează serviciul feroviar, a anunţat într-un comunicat „reluarea operaţiunilor”.

Anterior, localnicii anunţaseră o încetare temporară a protestelor până sâmbătă, „pentru a permite desfăşurarea unui proces de dialog în condiţii de respect şi pace socială, ţinând cont de medierea realizată de Ombudsman”, potrivit unui comunicat al Comitetului de luptă al diferitelor comunităţi din districtul Machu Picchu.

Printre turiştii străini evacuaţi s-au numărat francezi, japonezi, americani, brazilieni, germani şi portughezi.

Înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primeşte în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care mulţi străini, potrivit datelor oficiale.

Citadela, situată la 2.438 de metri altitudine, a fost construită în secolul al XV-lea la ordinul conducătorului incaş Pachacutec (1438-1470). A fost descoperită în 1911 de exploratorul american Hiram Bingham.