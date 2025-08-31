Circulaţia feroviară este blocată temporar pe ruta Bucureşti Nord – Băneasa din cauza unui incident mortal
Circulaţia feroviară pe ruta Bucureşti Nord – Băneasa a fost blocată temporar ca urmare a unui incident pe distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura, a anunţat duminică Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„În jurul orei 15:15, pe linia 800, distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura (linie simplă), o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 (operat de CFR Călători, care circulă pe ruta Bucureşti Nord – Bucureşti Obor), ceea ce a dus la blocarea completă a circulaţiei feroviare pe distanţa Bucureşti Nord – Băneasa”, precizează CFR SA.
Pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, este necesară intervenţia şi acordul autorităţilor competente.
Potrivit sursei citate, este afectată circulaţia trenurilor de călători R 10184 (operat de Transferoviar Călători, pe ruta Feteşti – Bucureşti Nord), IR 1589 (operat de CFR Călători, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa) şi IR 1936 (operat de CFR Călători, pe ruta Constanţa – Braşov) şi este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri, în funcţie de programul de circulaţie stabilit prin Mersul Trenurilor de Călători şi evoluţia situaţiei sus-menţionată.
CFR SA regretă disconfortul creat călătorilor şi îi asigură că personalul feroviar al SRCF Bucureşti va depune toate eforturile pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii normale în zona afectată.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.