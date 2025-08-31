Circulaţia feroviară este blocată temporar pe ruta Bucureşti Nord – Băneasa din cauza unui incident mortal

Circulaţia feroviară pe ruta Bucureşti Nord – Băneasa a fost blocată temporar ca urmare a unui incident pe distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura, a anunţat duminică Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A, transmite Agerpres.

„În jurul orei 15:15, pe linia 800, distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura (linie simplă), o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 (operat de CFR Călători, care circulă pe ruta Bucureşti Nord – Bucureşti Obor), ceea ce a dus la blocarea completă a circulaţiei feroviare pe distanţa Bucureşti Nord – Băneasa”, precizează CFR SA.

Pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, este necesară intervenţia şi acordul autorităţilor competente.

Potrivit sursei citate, este afectată circulaţia trenurilor de călători R 10184 (operat de Transferoviar Călători, pe ruta Feteşti – Bucureşti Nord), IR 1589 (operat de CFR Călători, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa) şi IR 1936 (operat de CFR Călători, pe ruta Constanţa – Braşov) şi este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri, în funcţie de programul de circulaţie stabilit prin Mersul Trenurilor de Călători şi evoluţia situaţiei sus-menţionată.

CFR SA regretă disconfortul creat călătorilor şi îi asigură că personalul feroviar al SRCF Bucureşti va depune toate eforturile pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii normale în zona afectată.