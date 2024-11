Ciolacu reafirmă că, dacă este ales preşedinte, l-ar desemna premier pe Bolojan şi că îşi doreşte o coaliţie cu PNL: De ce să stricăm? Doar pentru că ne luptăm ca cineva să fie preşedintele României?

Candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al României, Marcel Ciolacu, reafirmă intenţia sa de a-l desemna prim-ministru pe liberalul Ilie Bolojan dacă acesta va avea susţinerea partidului său. Ciolacu reia ideea de a face alianţă cu PNL şi după alegeri, argumentând: ”De ce să stricăm? Doar pentru că ne luptăm ca cineva să fie preşedintele României?”, transmite News.ro.

”Dacă PNL va susţine în continuare pe domnul Bolojan, domnul Bolojan va fi varianta”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat, vineri seară, la Antena 1, dacă susţine în continuare ideea de a-l desemna pe liberalul Ilie Bolojan pentru funcţia de prim-ministru în cazul în care va fi ales preşedinte.

Ciolacu a reafirmat că îşi doreşte o coaliţie cu PNL după alegerile de la acest final de an.

”Eu nu am ascuns niciodată – iarăşi, nu am înţeles abordarea în campanie – eu nu am ascuns niciodată că eu cred că este bine să continuăm această coaliţie. Cum să mă uit eu acum în ochii lui Cătălin Predoiu, după reuşita comună pe care am avut-o în acest guvern, şi să-i spun: Cătălin, ştii, eu m-am gândit că nu e bine să continuăm această coaliţie. Sau cum s-ar uita Cătălin Predoiu la mine să-mi spună: Marcele, după ce am reuşit să intrăm în Spaţiul Schengen, după ce am reuşit să scăpăm de MCV, după ce am reuşit să scăpăm de procentul de… nu se măreau pensiile 50 de ani, din interese politice nu e bine să mai continuăm. De ce avem darul ăsta de a strica ceva care funcţionează? Poate nu funcţionează perfect şi sunt ferm convins că sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le facem mai demult sau cu altă abordare”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a vorbit din nou despre ideea de stabilitate şi a amintit realizările guvernării comune cu PNL.

”De ce să stricăm? Doar pentru că ne luptăm ca cineva să fie preşedintele României? Cum poţi să depăşeşti toate aceste lucruri? Eu cred că a fost o campanie greşită, o abordare greşită. (…) Poate duminică se dovedeşte că domnul Nicolae Ciucă a avut dreptate, dar… vom vedea”, a completat candidatul PSD.

