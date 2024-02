Ciolacu: Există trei sectoare unde lucrurile se dezvoltă, sectorul 4, 3 şi 5, aici nu aţi făcut majorităţi cu PNL/ La celelalte sectoare și la Primăria Generală, unde sunt majorităţile, văd că lucrurile nu merg tocmai în direcţia corectă

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, că există trei sectoare unde lucrurile se dezvoltă – sectorul 4, sectorul 3 şi sectorul 5, unde nu au făcut majorităţi cu PNL şi există şi celelalte sectoare, unde sunt majorităţile, şi la Primăria Generală, cu Partidul Naţional Liberal, şi unde vede că lucrurile nu merg tocmai în direcţia corectă, transmite News.ro.

”Există trei sectoare unde lucrurile se dezvoltă – e sectorul 4, sectorul 3 şi sectorul 5. Cred că aici nu aţi făcut majorităţi cu PNL şi există şi celelalte sectoare, unde sunt majorităţile, şi la Primăria Generală, cu Partidul Naţional Liberal, şi văd că lucrurile nu merg tocmai în direcţia corectă”, a spus premierul în conferinţă.

Premierul a declarat cu ocazia vizitei la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”, că aici va fi ”prima maternitate construită în 30 de ani în Bucureşti”.

”E un mesaj foarte clar, ceea ce face domnul primar Daniel Băluţă, transmite un mesaj tinerilor: De 30 de ani, plus valoarea României pleacă în străinătate. Nu vor rămâne tinerii în România, dacă nu creăm servicii publice de calitate. Mai mult, Daniel Băluţă, în afară că creează aceste servicii publice de calitate, nu mai pune tinerii să aleagă între o carieră în primul rând şi o familie pe urmă. El demonstrează, ca şi primar, împreună cu Ministerul Sănătăţii, că pot crea o infrastructură, astfel încât cariera şi familia să meargă concomitent”, a precizat şeful Executivului.

”Numai aşa vom reuşi să-i şi aducem pe români înapoi, dar mai ales să-i ţinem să nu mai plece din România. Toţi românii care pleacă din România sunt plus valoarea noastră. În acest moment, această plus valoare se regăseşte în cu totul alte economii europene. Cred că acesta este cel mai important mesaj”, a mai arătat el.

Marcel Ciolacu a menţionat că este vorba de o investiţie de aproape 50 de milioane de euro.

”Sunt ferm convins că, cu Ministerul Sănătăţii, se vor coordona şi chiar dacă în acest moment s-a pornit investiţia pe bugetul sectorului 4, ea va fi transferată pe fonduri europene şi merită acest lucru”, a mai spus Ciolacu.