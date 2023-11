Cine este „procurorul Niț” din stenogramele tragediei de la 2 Mai? Parchetul General și Inspecția Judiciară nu fac verificări pentru identificarea lui, DIICOT nu a disjuns speța (document)

La o lună și jumătate de la apariția în presă a stenogramelor tragediei de la 2 Mai, nici Parchetul General (PG), nici Inspecția Judiciară (IJ) nu fac verificări cu privire la identitatea „procurorului Niț”, care apare în dosarul DIICOT al lui Vlad Pascu, care, în 19 august, a ucis doi tineri, fiind la volan sub influența drogurilor, conform procurorilor. PG și IJ au transmis pentru G4Media și Info Sud-Est că nu au în lucru niciun dosar cu acest subiect, iar DIICOT, în ale cărei stenograme apare numele procurorului, nu a disjuns cauza.

Conform listelor de evidență nominală a procurorilor disponibile pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în luna septembrie, când a avut loc discuția despre „procurorul Niț” între Miruna Pascu, mama tânărului aflat la volan, și avocatul său, în parchetele din toată țara (inclusiv DNA, DIICOT și Parchetul Militar) figurau patru procurori al căror nume de familie începe cu „Niț”, între care unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (parchetul care coordonează și conduce ierarhic activitatea tuturor procurorilor din Dobrogea) și unul la Parchetul Tribunalului București. Ceilalți doi procurori figurează la Parchetul Tribunalului Olt și Parchetul Tribunalului Buzău.

În stenogramele procurorilor DIICOT, publicate în mass-media în 18 septembrie și regăsite în rechizitoriul DIICOT trimis în judecată la începutul lunii octombrie, este menționat numele unui procuror „Niț” la care ar fi apelat avocatul familiei Pascu și pe care îl menționează într-o discuție cu Miruna Pascu, mama tânărului care a provocat accidentul sub influența drogurilor și care se află în arest preventiv pentru că ar fi încercat să influențeze martorii din dosar.

Procurorul era menționat în contextul în care avocatul familiei Pascu (cu care Miruna Pascu se sfătuia frecvent în chestiuni juridice conform DIICOT) încerca să o ajute pe aceasta în situația arestului preventiv în care se afla fiul său, Vlad Pascu.

Extras din stenogramele DIICOT:

ADRIAN: Eu am vorbit, am..a zis unul că a găsit o..să vedem o …la procurorul Niț…(n.l. neinteligibil) să vedem. O să vedem poate am vreun răspuns. PASCU MIRUNA: Tre să mă interesez că…nici pe preventiv nu-l ține mult, sau îl bagă pe preventiv pe penitenciar. ADRIAN: Hai că te sun pe whatsapp. PASCU MIRUNA: Tre să mă interesez neapărat.