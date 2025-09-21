Cinci persoane, inclusiv trei copii, au murit în urma unui atac israelian cu drone în sudul Libanului

Un atac al Israelului cu drone în sudul Libanului a provocat duminică moartea a cinci persoane, printre care trei copii, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Liban. Preşedintele Parlamentului, Nabih Berri, a declarat că patru dintre victime, cei trei copii şi tatăl lor, aveau cetăţenie americană, relatează agenția de știri AP, citată de News.ro.

Alte două persoane au fost rănite, printre care şi mama din familie.

De când s-a ajuns la un acord de încetare a focului în noiembrie pentru a pune capăt războiului de câteva luni dintre Israel şi gruparea militantă Hezbollah, Israelul a continuat să atace sudul şi estul Libanului aproape zilnic.

Armata israeliană a declarat că ţinta era un militant Hezbollah şi că acesta „opera din interiorul unei populaţii civile”. Armata a recunoscut că au fost ucişi civili şi că investighează incidentul.

„IDF acţionează împotriva organizaţiei teroriste Hezbollah şi va continua să acţioneze pentru a elimina orice ameninţare la adresa statului Israel”, se arată în comunicat.

Israelul afirmă frecvent că ţinteşte militanţii sau infrastructura Hezbollah din regiunea sudică devastată a micului stat. Hezbollah a revendicat doar o singură lovitură peste graniţă de la încetarea focului, dar Israelul susţine că gruparea militantă încearcă să-şi reconstruiască capacităţile.

Oficialii libanezi au avertizat că atacurile în curs riscă să compromită eforturile recente ale ţării de a dezarma grupul şi ar putea destabiliza ţara. Hezbollah a susţinut că nu mai are prezenţă militară la sud de râul Litani şi a refuzat să discute despre dezarmare fără ca Israelul să înceteze atacurile şi să se retragă din teritoriul sudic al Libanului.