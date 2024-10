Chiriţoiu: Avem 61 de investigaţii în lucru; ca impact economic cea mai mare e împotriva Cisco / Lanţurile sale distribuitori au un produs care e unic, n-au concurenţi şi atunci atunci ei controlează anumite licitaţii

Consiliul Concurenţei are 61 de investigaţii în lucru, iar ca impact economic cea mai mare este cea pornită împotriva Cisco şi a distribuitorilor săi, a anunţat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, transmite Agerpres.

„Avem numărul maxim de investigaţii din ultimii ani. Avem 61 de investigaţii în lucru. Au pornit câteva, unele de impact mediatic, nu neapărat mari ca potenţiale amenzi, dar de impact mediatic, cum e cea privind firmele de arhivare pentru contractele de muncă, legat de scandalul recalculării pensiilor. Ca impact economic, investigaţia mare pornită este cea împotriva Cisco şi distribuitorii. Unu, pentru că Cisco şi distribuitorii sunt firme mari în sine, dar legat şi de practică, pentru că practica asta e posibil să o găsim şi la alte firme, şi la alte industrii nu doar la IT”, a precizat Chiriţoiu la un seminar pe teme de energie, organizat de Consiliul Concurenţei şi Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

Acesta a menţionat că suspiciunea autorităţii de concurenţă în această investigaţie vizează controlarea anumitor licitaţii de către Cisco şi lanţurile sale distribuitori.

„Deci, suspiciunea noastră care e la Cisco? Este că Cisco şi lanţurile sale distribuitori au un produs care e unic, adică nu e uşor replicabil, n-au concurenţi şi atunci atunci ei controlează anumite licitaţii. La licitaţie participă mai mulţi distribuitori, dar ei toţi vin cu produsul pe care îl dă Cisco sau cel împuternicit de Cisco şi, dacă dai preţuri diferite, evident că determini cine câştigă acea licitaţie. Toţi care au produse patentate, au în esenţă un monopol. (…) Momentan, e doar o investigaţie începută, dar suspiciunea, repet, asta este: că în momentul când ai un produs care e monopol, şi asta o ai când ai patente, dacă dai preţuri diferite la diferiţi distribuitori, de fapt distorsionezi concurenţa dintre ei în licitaţie. Deci, dacă vom sancţiona Cisco, e posibil să ajungem să sancţionăm şi alte companii în situaţii similare. De asta spun că e un caz interesant. E pornit pe informaţii din interior”, a explicat preşedintele Consiliul Concurenţei.

El a subliniat că rostul patentului este acela de a permite companiilor respective să ia un preţ mai mare decât costul de producţie, ca să-şi recupereze investiţia în cercetare.

„Ideea noastră este că, dacă ai un monopol, trebuie să dai aceleaşi condiţii sau condiţii similare celor care sunt în condiţii similare. Nu trebuie să fie condiţii identice, dar în principiu nu trebuie să avantajezi un distribuitor faţă de altul. Nu trebuie să ajungi în situaţia în care, în esenţă, prin preţurile pe care le dai, tu de fapt ai distrus concurenţa din licitaţie. Atunci de ce mai face statul licitaţie, dacă deja tu, din condiţiile prin care furnizezi marfa aia, ai stabilit câştigătorul?”, a punctat Bogdan Chiriţoiu.

Şeful autorităţii de concurenţă a reiterat că din investigaţiile pornite anul acesta, Cisco pare cazul cel mai interesant, dar vor mai fi investigaţii care vor porni anul acesta şi la începutul anului viitor, însă depinde şi de capacitatea instituţiei.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Concurenţei a afirmat că Executivul a cerut autorităţii să se uite la ce se întâmplă în zonele calamitate, unde s-au dat ajutoare după inundaţii, şi să monitorizeze ce se întâmplă acolo, cum se comportă cei care vând produsele de genul electrocasnice sau materiale de construcţii, „de frică să nu crească preţurile”.

„Eu mai degrabă mă aştept la zona construcţii, unde sunt pieţe locale, să fie probleme. Mă îndoiesc că marii comercianţi de echipamente electrocasnice o să crească preţul în judeţul Galaţi. Banii aceştia vor fi decontaţi, deci statul va avea o bază de date cu preţurile practicate. Atunci, prin birourile noastre teritoriale, am identificat care sunt principalii agenţi economici din zonă şi le-am trimis scrisori de atenţionare. Le-am spus că vor veni controale. După ce se termină perioada asta, când se vine cu deconturi, o să analizăm deconturile astea şi e posibil să le cerem date, deci trebuie să fie pregătiţi… Ei oricum, legal, sunt obligaţi să ţină datele de contabilitate. Atunci, am zis să-i atenţionăm suplimentar, să le aibă pregătite, pentru că e posibil să primească controale la începutul anului viitor. Şi am scris prefecturilor şi primăriilor, de asemenea, să fie atente să ne sesizeze dacă văd lucruri în neregulă”, a mai afirmat Bogdan Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, „cazul mare” până la sfârşitul acestui an va fi cimentul. Echipa de control suspectează, iar Plenul trebuie să valideze sau nu, că prin culegere şi prelucrare de date de la clienţi cele trei firme, care dau o marfă similară, puteau să-şi coordoneze comportamentul, „să înţeleagă strategia”.