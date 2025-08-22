DGASPC Dolj, despre cazul fetiţei rămase orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis: Copilul se află alături de membrii familiei extinse / Vom acorda sprijin şi suport copilului şi familiei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj a anunţat că fetiţa din Craiova, rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, joi, şi apoi s-a sinucis, se află în grija familiei extinse, iar specialiştii DGASPC monitorizează această situaţie. De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului urmează să acorde sprijin şi suport atât copilului, cât şi familiei, transmite News.ro.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Dolj, Monica Stuparu, a declarat, vineri, pentru News.ro, că o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la locuinţa familiei după producerea tragicului eveniment.

”Am aflat de acest caz de la reprezentanţii Secţiei 4 Poliţie care ne-au informat cu privire la această tragedie. Imediat o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin şi suport. Copilul se află alături de membrii familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne şi în atenţia DGASPC Dolj şi, în funcţie de nevoile identificate, specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor acorda servicii de consiliere atât fetiţei, cât şi familiei extinse. Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale pe care le avem şi vom acord sprijin şi suport copilului şi familiei”, a afirmat Monica Stuparu.

O femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de către soţul ei, într-un apartament din Craiova, iar apoi bărbatul s-a închis în locuinţă. Poliţiştii au pătruns în apartament, iar în acel moment bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a înjunghiat şi apoi a sărit de la balcon, de la etajul 1. El a fost resuscitat de cadrele medicale şi transportat în stare gravă la spital, însă a murit după ce a intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator.

Surse locale au declarat că femeia era profesor de limba germană, iar soţul său inginer. Acesta şi-ar fi pierdut locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soţi. Unul dintre cele trei apeluri la 112 ar fi fost făcut de poştaş, care a auzit ţipetele femeii. Poliţiştii au reuşit să spargă uşa şi să intre în apartament, iar bărbatul a încercat inclusv să-i atace pe anchetatori.

Martoră la tragedie ar fi fost fetiţa în vârstă de 11 ani a celor doi soţi, care a reuşit să iasă din apartament şi să strige după ajutor.