China testează o rută rapidă către Europa prin Arctica

O companie chineză se pregătește să navigheze cu o navă cargo de-a lungul coastei nordice a Rusiei către Europa — un test posibil datorită topirii gheții și accelerării schimbărilor climatice, care are implicații atât pentru comerțul internațional, cât și pentru mediu, scrie Politico.

China trimite nava container Istanbul Bridge într-o călătorie de 18 zile din portul Ningbo-Zhoushan — cel mai mare din lume — către Felixstowe, în Marea Britanie, pe 20 septembrie, însoțită de spărgătoare de gheață. Obiectivul nu este o călătorie unică — asta s-a mai făcut înainte — ci stabilirea unui serviciu regulat prin Ruta Mării Nordului a Rusiei, care leagă mai multe porturi din Asia și Europa.

„Imaginea de ansamblu este că Arctica se deschide”, a declarat Malte Humpert, membru senior și fondator al Arctic Institute, un grup de reflecție cu sediul la Washington care studiază securitatea Arcticii. „Acum douăzeci de ani era înghețată. Dar acum că se topește și se deschide, există interes.”

Pentru Humpert, impactul poate fi mai mare decât programele de transport maritim. „Arctica este prima regiune în care schimbările climatice modifică harta geopolitică. Dacă nu am avea schimbări climatice, nu am discuta despre asta. Rusia nu ar produce petrol și gaze în Arctica. China nu ar trimite nave container prin Arctica.”

„Este prima regiune mare de pe glob în care schimbările climatice modifică rapid și activ dinamica geopolitică — din cauza resurselor, a accesului la rutele maritime și a faptului că o nouă regiune a devenit brusc accesibilă.”

Mizele pe termen lung

Deocamdată, comerțul global se desfășoară prin punctele de blocaj obișnuite.

„Majoritatea comerțului global trece prin Canalul Suez, Marea Mediterană și Singapore”, a spus Humpert. „Dar Arctica este cu 40% mai scurtă și are mult mai puține incertitudini geopolitice… așa că ar putea deveni o rută comercială alternativă. Întrebarea este: se întâmplă cu adevărat? Și cât de repede?”

Peter Sand, analist șef la firma de consultanță în transport maritim Xeneta, a remarcat că ideea nu este deloc nouă. „A fost dezbătută, discutată și încercată de mai multe ori în ultimele decenii”, a spus el. China este doar ultima țară care a promovat-o: „Au anunțat ceva similar acum doi ani. Au făcut-o atunci și acum încearcă din nou.”

Cu toate acestea, călătoriile chineze anterioare erau mai simple. „Au făcut călătorii punct-la-punct, de exemplu de la un port chinezesc la Hamburg sau la Sankt Petersburg”, a spus Humpert. „Această călătorie este diferită. Ei încearcă patru porturi în China, apoi trec prin Arctica, apoi Marea Britanie, Rotterdam, Hamburg și Gdańsk. Aceasta seamănă de fapt cu o rută maritimă normală.”

Spre deosebire de transportul maritim “la cerere” — în care încărcătura este transportată acolo unde este nevoie, de obicei fără un program fix — rutele regulate de containere de tip funcționează după orare stabilite între porturi specifice, indiferent dacă navele sunt pline sau nu. Experimentul chinez în Arctica se apropie mai mult de cel din urmă: mai puțin o acțiune punctuală și mai mult o repetiție pentru o rută convențională Asia-Europa.

Dar amploarea rămâne minusculă.

„Ceea ce pun în aplicare este echivalent cu aproximativ 1% din comerțul dintre Extremul Orient și Europa de Nord”, a remarcat Sand. Arctica are sens doar atunci când cererea este mare și reducerea numărului de zile este importantă. „Nimeni nu locuiește în regiunea polară. Singura modalitate prin care poate concura este atunci când capacitatea suplimentară și timpii de tranzit mai scurți compensează tarifele de transport mai mari.”

Deci, deocamdată, ruta pare a fi un proiect secundar sezonier. „Nu este aici pentru a zgudui rutele comerciale așa cum sunt ele configurate astăzi”, a spus Sand. „Dar ar putea fi unul dintre acele servicii de nișă care apar în timpul sezonului de vârf în următorul deceniu.”

Humpert vede experimentul ca pe un semnal pentru viitor. „Canalul Suez are aproximativ 10.000 de nave pe an, deci este foarte, foarte puțin”, a spus el. „Dar dacă ne gândim la viitorul de peste 30 sau 40 de ani, când gheața se va topi cu încă 30, 40, 50 la sută, brusc vom avea șase luni fără gheață, iar Arctica va deveni o ecuație foarte interesantă”.

„Arctica nu va înlocui Canalul Suez mâine. Nu asta se va întâmpla. Canalul Suez și Canalul Panama vor rămâne acolo. Dar Arctica va deveni un supliment.”

Faptul că acest experiment este posibil se datorează schimbărilor climatice. „Aceste schimbări se produc mai repede decât se aștepta cineva, chiar și acum cinci sau zece ani”, a spus Humpert.

„Acum zece ani, toată lumea credea că înainte de 2040 sau 2050 nu vom vedea transportul de containere în Arctica. Iată-ne însă în 2025, iar chinezii fac acest lucru”, a adăugat el. „Câștigă bani? Nu contează cu adevărat… este vorba despre acumularea de cunoștințe, despre înțelegerea modului în care se face acest lucru. Asta fac chinezii – acumulează experiență și instruiesc echipajele de transport maritim.”

Dar ar putea exista și un avantaj mai imediat al acestei călătorii – ajungerea în Europa înaintea aglomerației create de alți transportatori chinezi.

„Toate produsele chinezești de Crăciun pe care le cumpărăm în Europa sunt transportate din China la sfârșitul lunii septembrie”, a spus Humpert. „În mod normal, durează 40-50 de zile, așa că ajunge la Rotterdam la începutul sau la mijlocul lunii noiembrie. Dar totul ajunge odată, creând blocaje de trafic. Navele mari pot aștepta una sau două săptămâni înainte de a ajunge la Rotterdam sau Hamburg. Trecând prin Arctica, această navă va ajunge cu trei-patru săptămâni mai devreme, când porturile sunt goale.”