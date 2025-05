Charles Leclerc, cel mai rapid – Rezultat dezamăgitor pentru Hamilton în primul antrenament de la Monaco

Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp în primul antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. Al doilea a fost Max Verstappen (RedBull), în timp ce Lando Norris (McLaren) a terminat sesiunea al treilea.

