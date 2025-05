De la Senna la Schumacher: Legendele Formulei 1 care au scris istorie la Monaco

Marele Premiu de la Monaco este considerat „regina” calendarului competițional din Formula 1, iar de-a lungul timpului legendarul și regretatul Ayrton Senna a fost pilotul care a obținut cele mai multe victorii pe străzile înguste și sinuoase de la Monte Carlo.

Dispărut prematur dintre noi pe 1 mai 1994, la doar 34 de ani, Senna a lăsat o moștenire greu de egalat, fostul pilot brazilian impunându-se de 6 ori în Principat. Mai mult decât atât, Ayrton a făcut-o de cinci ori consecutiv, între 1989 și 1993.

Precizia incredibilă și stilul de pilotaj aproape poetic l-au ajutat pe Senna să dețină recordul absolut de victorii în Principat.

Brazilianul nu doar că a dominat ca nimeni altul cursele de la Monte Carlo, dar a redefinit excelența pe un circuit urban care este o adevărată piatră de hotar pentru orice pilot care aspiră la legendă.

Pe lângă Hamilton, printre piloții aflați în activitate se mai remarcă Fernando Alonso (victorii în 2006 și 2007) și Max Verstappen (a triumfat în 2021 și 2023).

Dacă ne referim la ierarhia constructorilor, McLaren domină cu 15 victorii de-a lungul timpului.

Pe doi se găsește Scuderia Ferrari (11 victorii), iar pe trei Mercedes (8 succese).

A look back at the most successful drivers in the Principality 👀 🇲🇨

#FIA #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/QUisgIuDbp

— FIA (@fia) May 20, 2025