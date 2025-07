Femeile singure renunță la machiaj la primele întâlniri — iar experții le încurajează

Aceste doamne aleg un look natural la întâlnirile romantice — și sunt încântate. În general, generația Z a început să renunțe la întâlnirile clasice, precum cinele tradiționale sau băuturile la bar, în favoarea unor activități mai aventuroase și dinamice, cum ar fi înotul în ocean, sesiunile de yoga sau cățăratul pe stânci, relatează The New York Post.

Aceste activități le permit potențialilor parteneri să se cunoască fără presiunea de a sta față în față ore în șir și a purta conversații interminabile, deși, la un moment dat, acest tip de discuție devine inevitabil într-o relație.

Cea mai recentă mișcare menită să reducă tensiunea și anxietatea de la primele întâlniri? Renunțarea la machiaj, în stilul Pamela Anderson.

Atât milenialii, cât și generația Z și-au împărtășit online experiențele legate de acest trend și, în general, sunt foarte entuziasmați de noile lor apariții și de boost-ul de încredere pe care îl pot aduce — așa cum a subliniat și @madisonoud.

Pe lângă economisirea timpului petrecut pentru a se aranja, evitarea machiajului poate fi utilă și pentru cele care se confruntă cu perfecționismul sau cu tendința de a-i mulțumi pe ceilalți.

Experții spun că prezentarea la prima întâlnire cu un look natural poate ajuta la „filtrarea” potențialilor parteneri care, pur și simplu, nu sunt compatibili.

„Dacă cineva își pierde interesul doar pentru că nu purtai machiaj, asta este o informație valoroasă”, a declarat Janine O’Brien, psiholog clinician și terapeut de cuplu, într-un interviu pentru Bustle.

Femeile online sunt de acord — de ce să pierzi timp pregătindu-te pentru cineva pe care abia îl cunoști, mai ales când există șanse mari ca acea persoană să nu fi făcut același efort?

„Nu văd problema. Bărbații nu își fac machiajul”, a comentat cineva la videoclipul lui @madisonoud.

„Pentru partenerul tău, a merge nemachiată poate comunica încredere, acceptare de sine și autenticitate. Iar asta poate seta tonul pentru o relație în care nu îți este frică să te prezinți exact așa cum ești”, a adăugat O’Brien.

Unele femei adoptă chiar și strategii de tipul: pe măsură ce au mai multe întâlniri cu aceeași persoană, încep să poarte mai mult machiaj — atât pentru a-și arăta interesul față de partener, cât și pentru a demonstra că efortul într-o relație vine din ambele direcții.

Generația Z nu doar că renunță la machiaj, dar pare să abandoneze și aplicațiile de dating, alegând în schimb serviciile tradiționale de matchmaking.

„Matchmaking-ul nu a fost niciodată mai popular în această țară”, a spus Adam Cohen-Aslatei, directorul serviciului Tawkify, pentru The Post. „A crescut foarte mult.”

„Afacerea nu a fost niciodată mai prosperă”, a adăugat el, menționând că anul trecut compania a avut cea mai aglomerată lună din istoria sa.