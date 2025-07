Ministrul Transporturilor: Voi uza de toate prerogativele pe care le am pentru ca indemnizaţiile tuturor membrilor de CA din societăţile şi instituţiile aflate în subordonare să scadă drastic / Plan de eficientizare şi restructurare la TAROM

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat, luni, că va folosi toate prerogativele pentru reducerea indemnizaţiilor membrilor din consiliile de administraţie de la toate companiile din subordine şi a cerut un plan de eficientizare şi restructurare la TAROM. ”Nu voi tolera sinecurile şi salariile lipsite de bun simţ în vreme ce o ţară întreagă va trece printr-o perioadă grea”, a transmis ministrul, transmite News.ro.

”La începerea mandatului, am cerut o situaţie a tuturor CA-urilor din societăţile şi instituţiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Tot atunci, am luat act şi despre mărirea indemnizaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie de la Tarom. Am solicitat tuturor celor în drept un plan clar de eficientizare şi restructurare”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Aceasta anunţă că va uza de toate prerogativele pentru ca indemnizaţiile tuturor membrilor de CA din societăţile şi instituţiile aflate în subordonare să scadă drastic.

”Nu voi tolera sinecurile şi salariile lipsite de bun simţ în vreme ce o ţară întreagă va trece printr-o perioadă grea”, a mai transmis ministruk.

