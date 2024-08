Cele mai mari tragedii cauzate de reality TV: de la accidente mortale de elicopter la infecții și copii otrăviți cu înălbitor

Mult timp, Katie Tunn nu a putut vorbi despre „Eden” fără să se simtă rău. „A fost aproape o chestie PTSD”, spune femeia în vârstă de 38 de ani despre rezultatele apariției în ceea ce a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai dezastruoase reality show-uri britanice realizate vreodată.

Filmat în 2016, experimentul social a urmărit 23 de străini în timp ce încercau să petreacă un an izolați de societate, trăind în condiții de autosuficiență pe coasta aspră de vest a Scoției. Programat inițial pentru a fi difuzat în timp real și filmat chiar de membrii distribuției, audiențele scăzute și invaziile publice din platou i-au forțat pe producători să renunțe la difuzare. („Aveam telespectatori care veneau cu caiacul la țărm, aducând bere și ciocolată”, spune Tunn). Când a revenit în sfârșit pe ecrane sub forma seriei în cinci părți Eden: Paradise Lost în 2017, a fost clar că ceea ce ar fi putut începe ca un program confortabil despre construirea unei comunități de la zero a luat o turnură sinistră. „A fost o experiență complet diferită în cele șase luni față de primele șase luni”, spune Tunn. „A devenit foarte întunecat”.

Istoria reality TV este plină de emisiuni precum Eden, în care s-au investit milioane de lire sterline, dar care au degenerat în haos sau au fost ridiculizate public – sau chiar anulate înainte de a fi difuzate. Poate că nu este surprinzător; emisiunile fără scenariu trebuie să meargă pe o funie foarte îngustă pentru a rămâne suficient de captivante, dar nu atât de dramatice încât concurenții lor să ajungă în pericol mental sau fizic.

Aceasta înseamnă că, pentru fiecare mega succes precum Insula Iubirii sau Trădătorii, există și emisiuni care sfârșesc dezastruos. Să luăm ca exemplu concursul NBC din 2021, The Ultimate Slip N’ Slide, care a fost eliminat înainte de a termina filmările, când 65% din echipă a făcut o infecție cu giardia – și „diaree explozivă îngrozitoare” – de pe platoul de 6 milioane de dolari. Sau The Chop: Britain’s Top Woodworker, competiția de artizanat inspirată de British Bake Off, produsă de Sky, care a fost suspendată după un episod, când telespectatorii au observat că unul dintre concurenți ar fi avut tatuaje neonaziste pe față.

Who’s Your Daddy?, o emisiune de reîntregire a familiei cu un format asemănător cu cel al emisiunii The Bachelor, a fost criticată în masă când a fost difuzată pe Fox în 2005. Emisiunea urmărea o tânără plină de farmec, care crescuse cu părinți adoptivi, în timp ce încerca să afle care dintre cei opt bărbați de vârstă mijlocie era tatăl ei înstrăinat, locuind cu ei într-un conac. Dacă ghicea corect – bazându-și decizia pe lucruri precum probele de dans – câștiga 100.000 de dolari. Dacă alegea greșit, tatăl fals primea banii. Un clip, încă pe YouTube, arată un bărbat care îi spune: „Vreau să știi că ai fost concepută în dragoste absolută”, în timp ce ea izbucnește în lacrimi de bucurie. Ulterior, se dovedește că bărbatul este un actor. Ideea a fost criticată de organizațiile caritabile pentru adopție, care au calificat-o drept „distructivă, insensibilă și ofensatoare”. Restul serialului nu a mai fost realizat.

Un alt serial din anii ’00 care a provocat indignarea publicului a fost Kid Nation. Serialul CBS din 2007 a fost un fel de Survivor junior. 40 de copii, cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, au încercat să își conducă propriul oraș din New Mexico timp de 40 de zile – gătind, făcând curățenie și stabilind singuri regulile – fără implicarea adulților și fără luxuri moderne, cum ar fi băi interioare sau electricitate.

Laurel McGoff, în vârstă de 29 de ani, a apărut în serial pe când avea 12 ani și spune că, deși i-a plăcut să facă parte din el – „era o mică comună hippy” – se îndoiește de etica serialului, privind în urmă. Copiii din distribuție au fost scoși de la școală timp de șase săptămâni pentru filmări, fără meditații. „Nu au fost copii în serial din New York sau Los Angeles, pentru că aveau legi destul de stricte privind munca copiilor, deoarece multe filmări au loc acolo. Dar în toate celelalte 48 de state nu existau legi privind lipsa de la școală în scopuri de divertisment.”

La fel ca în reality-show-urile pentru adulți, producătorii încercau să îi manipuleze pe copii să se certe. „Uneori ne spuneau ce spuneau oamenii în confesiuni pentru a ne obține reacția, ceea ce este destul de dubios să faci cu copiii!”, spune McGoff. Iar condițiile erau grele: copiii dormeau pe podea, nu aveau dreptul la un duș decât o dată la trei zile și, în majoritatea zilelor, li se asigura doar o singură masă garantată – un sandviș. „Este în regulă când adulții se înscriu la Supraviețuitorul și sunt de acord să mănânce prost și să nu se spele pe dinți sau să facă duș”, spune ea, „dar când este vorba de un copil de opt ani căruia nu i se satisfac toate nevoile nutriționale, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, nu știu dacă este chiar legal.”

Patru copii au ajuns la spital după ce au băut din greșeală înălbitor rămas în pahare care fuseseră curățate cu el. „Am văzut copii care spuneau:”Mă omoară stomacul, îmi arde stomacul””, spune McGoff. Mama unui copil a depus o plângere împotriva companiei de producție după ce fața fiicei sale a fost arsă cu grăsime fierbinte în timp ce încerca să prăjească niște cartofi. Nu a existat niciun sezon doi.

Când vine vorba de dezastre cu adevărat îngrozitoare în materie de reality show-uri, o companie de producție franceză, Adventure Line Productions, a avut de-a face cu multe dintre ele. Două dintre serialele sale au fost anulate între 2013 și 2015 după decese în timpul filmărilor. Mai întâi, în 2013, când filmările în Cambodgia pentru Koh-Lanta, versiunea franceză a Supraviețuitorului, au fost întrerupte deoarece concurentul Gérald Babin, în vârstă de 25 de ani, a suferit un stop cardiac după un concurs și a murit. În urma speculațiilor din mass-media conform cărora compania de producție ar fi putut preveni moartea lui Babin dacă i-ar fi oferit o îngrijire medicală mai bună (ceea ce au negat), o săptămână mai târziu, Thierry Costa, medicul de personal care l-a tratat pe Babin, s-a sinucis, scriind într-o scrisoare: „Sunt sigur că l-am tratat pe Gerald cu respect, ca pe un pacient și nu ca pe un concurent”.

Apoi, în 2015, o altă tragedie a avut loc în timpul filmărilor pentru emisiunea franceză de supraviețuire Dropped. Serialul, un remake al unui proiect suedez, trebuia să urmărească un grup de opt sportivi celebri în timp ce erau legați la ochi și aruncați dintr-un elicopter în unele dintre cele mai dificile medii din lume – doar cu niște apă și un GPS pentru supraviețuire. După filmările din Ushuaia, în regiunea Patagonia din Argentina, compania plănuia să ducă trei vedete – marinarul Florence Arthaud, boxerul Alexis Vastine și înotătoarea Camille Muffat, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice – în munții din provincia La Rioja.Din nefericire, elicopterul echipei de filmare s-a ciocnit cu elicopterul concurenților în drum spre filmare, omorând celebritățile, doi piloți și cinci membri ai echipei. În perioada care a precedat accidentul de elicopter, instanțele franceze au găsit compania de producție vinovată de 300 de „încălcări ale legislației muncii și ale obligațiilor de siguranță”. Președintele francez de atunci a numit accidentul o „imensă tristețe” pentru întreaga națiune.