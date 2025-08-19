Accident pe autostrada A3, în apropiere de Ploieşti: un vehicul cu opt persoane a lovit parapetul median / O victimă este inconştientă, alte şase sunt în stare critică / A fost alertat elicopterul

Un vehicul cu opt persoane a lovit, marţi, parapetul median de pe A3, în apropiere de Ploieşti şi a rămas blocat pe carosabil. O victimă este inconştientă, alte şase fiind în stare critică . În zonă a fost solicitat şi elicopterul SMURD, transmite News.ro.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, anunţă Centrul Infotrafic

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploieşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

ISU Prahova a transmis că au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, o descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

”În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică”, anunţă ISU Prahova.

În sprijin intervine si elicopterul SMURD.