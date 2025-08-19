Accident pe autostrada A3, în apropiere de Ploieşti: un vehicul cu opt persoane a lovit parapetul median / O victimă este inconştientă, alte şase sunt în stare critică / A fost alertat elicopterul
Un vehicul cu opt persoane a lovit, marţi, parapetul median de pe A3, în apropiere de Ploieşti şi a rămas blocat pe carosabil. O victimă este inconştientă, alte şase fiind în stare critică . În zonă a fost solicitat şi elicopterul SMURD, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, anunţă Centrul Infotrafic
Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers spre Ploieşti, circulaţia fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.
ISU Prahova a transmis că au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, o descarcerare, 3 ambulanţe SMURD, ambulanţa SMURD TIM şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.
”În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, precum şi cei 8 ocupanţi ai acestuia. Din primele date, o persoană ar fi în stare de inconştienţă, iar alte 6 în stare critică”, anunţă ISU Prahova.
În sprijin intervine si elicopterul SMURD.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un pompier a murit în Spania, în urma răsturnării unei cisterne în timpul unei intervenţii împotriva unui incendiu în Castilia şi Leon / Alţi pompieri au fost răniţi / Bilanţul victimelor incendiilor creşte la patru
Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.