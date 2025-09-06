Cele mai așteptate filme din toamna anului 2025 (analiză The Rolling Stone)

De la un film biografic cu Bruce Springsteen la noul Avatar și continuarea filmului Wicked, o listă cu cele mai așteptate filme a fost pregătită de publicația The Rolling Stone.

Editorii cunoscutei reviste cu focus pe showbiz au strâns 50 de filme, de la cele cu cu autori renumiți și recunoscuți, la filme biografice, proiecte, până la filme importate din circuitul festivalurilor, „la care veți dori să fiți atenți în următoarele patru luni. Este un ghid atent selecționat, nu exhaustiv, așa că nu considerați acesta un ghid complet pentru restul anului vostru de film – ci doar singurul de care aveți nevoie. Și, ca întotdeauna, datele se pot modifica (promitem să le actualizăm atunci când se întâmplă inevitabil)”, scriu editorii sursei citate.

Iată câteva din listă:

„The Conjuring: Last Rites” (5 septembrie) (Warner Bros.)

Vera Farmiga și Patrick Wilson își reiau rolurile de investigatori paranormali din viața reală, Lorraine și Ed Warren, în filmul final (deocamdată!) din această franciză horror surprinzător de durabilă. Încă nu se tem de fantome – dar cuplul este sincer îngrozit să întâlnească un demon într-un orășel din Pennsylvania în 1986. Mai ales pentru că este același locuitor malefic al lumii de dincolo pe care l-au întâlnit când au început să se ocupe de cazuri cu mulți ani în urmă, și se pare că această generație a iadului are niște treburi neterminate. Vai de mine.

„Fără gemeni” (5 septembrie)

Unul dintre cele mai aclamate titluri care vor apărea la Sundance din acest an, comedia dulce-amăruie a scenaristului, regizorului și vedetei James Sweeney urmărește un tânăr (Dylan O’Brien) care jelește recenta pierdere a fratelui său geamăn identic. El se leagă de un coleg (Sweeney) al unui grup de sprijin pentru gemenii îndurerați – și să spunem doar că acest nou prieten al său ar putea avea mai mult decât o legătură trecătoare cu fratele tipului. Este o introducere excelentă într-o nouă voce în comedia indie edgy și jenantă.

„Spinal Tap II” (12 septembrie) / Spinal Tap 2: Sfârșitul continuă / Kyle Kaplan/Bleecker Street

În sfârșit, singura continuare pe care murim să o vedem de zeci de ani. Fondatorii „celei mai zgomotoase trupe din Anglia” nu au mai cântat împreună de zeci de ani – David St. Hubbins se descurcă într-o trupă de mariachi, Nigel Tufnel lucrează la o brânzeterie, Derek Smalls promovează criptomonedele – dar când unii manageri de top sugerează că un turneu de reuniune ar putea fi profitabil, Tap se reunește. Și, din fericire, Marty „Enough of My Yappin’” DiBergi este acolo pentru a surprinde din nou trioul în toată splendoarea lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru asta, Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer și Rob Reiner. Nivelul nostru de anticipare este de 11 acum.

„O călătorie mare, îndrăzneață și frumoasă” (19 septembrie) /Matt Kennedy

Fanilor artistului video/cineastului Kogonada (Columbus, After Yang), luați aminte: Cea mai recentă lucrare a sa îi are în distribuție pe Margot Robbie și Colin Farrell în rolul a doi străini care, datorită unui sistem GPS magic, pornesc împreună într-o călătorie [verifică notițele] mare, îndrăzneață și frumoasă. Sincer, ne-ați cucerit la „noul film al lui Koganada”. Uitați-vă la această distribuție secundară: Phoebe Waller-Bridge, Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Hamish Linklater, Jacqueline Novak, Billy Magnusson, Sarah Gadon.

„HIM” (19 septembrie) / Universal Pictures

Tot ce își dorește aspirantul jucător de fotbal american Cameron Cade (Tyriq Withers din „I Know What You Did Last Summer”) este să fie fundașul titular al echipei sale preferate din NFL, San Antonio Saviors. Așadar, atunci când primește o invitație să se antreneze cu Isaiah White (Marlon Wayans), fundașul veteran al echipei Saviors, la complexul personal al legendei, Cade profită imediat de ocazie – acesta este momentul la care a visat. Odată ce tânărul jucător începe o carieră destul de neobișnuită, însă, are sentimentul că se întâmplă altceva în culise. Justin Tipping regizează cel mai recent film horror produs de compania de producție Monkeypaw a lui Jordan Peele, iar vibrația creatorului filmului „Get Out” se simte peste tot în trailer.

„Autobuzul Pierdut” (19 septembrie)/ AppleTV+

Matthew McConaughey și America Ferrera joacă în această dramă centrată pe incendiul de tabără din 2018, care a avut loc în pădurile rurale din nordul Californiei, transformând aproape 154.000 de acri de teren în pământ pârjolit și rămânând cel mai mortal incendiu din istoria statului. McConaughey este un șofer de autobuz școlar care ajută zeci de copii prinși în zona periculoasă să ajungă în siguranță; Ferrera este profesorul care îi ajută. Pe hârtie, sună ca un alt film despre dezastre cu o poveste adevărată, dar faptul că regizorul Paul Greengrass (Bloody Sunday, United 93) este cel care dă ordine sugerează o abordare hiper-intensă, de tipul „ești acolo”, a acestui incendiu din viața reală.

„Eleanor cea Mare” (26 septembrie) / Sony Picture Classics

Scarlett Johansson adaugă „regizor” în CV-ul său cu această poveste despre o prietenie intergenerațională dintre o femeie în vârstă (June Squibb), care jelește moartea recentă a unei vechi prietene, și o studentă de 19 ani (Erin Kellyman) din New York City. Apoi, doamna în vârstă îi spune o mică minciună tinerei sale tovarășe, care se transformă curând într-o știre mediatică și, ei bine, vă puteți imagina în ce dilemă se află eroina noastră. Este genul de dramă modestă, axată pe personaje, în care Johansson s-a specializat când a început să joace ca actriță. Chiwetel Ejiofor și Jessica Hecht joacă în rolurile principale.

„O bătălie după alta” (26 septembrie)/ Warner Brothers

După ce a tradus cu succes „Viciul inerent” pe ecran, Paul Thomas Anderson abordează un alt roman de Thomas Pynchon: Vineland, care urmărește un fost revoluționar din anii șaizeci care încearcă să navigheze pe apele periculoase ale Americii lui Reagan. Adaptarea sa liberă mută totul de la mijlocul anilor 1980 până în prezent, dar povestea generală pare a fi aceeași, Leonardo DiCaprio interpretându-l pe fostul hippie care aleargă prin nordul Californiei în căutarea copilului său posibil în pericol (nou-venitul Chase Infiniti). Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio Del Toro, Alana Haim, Regina Hall și Wood Harris din The Wire completează distribuția. Acesta este filmul pe care așteptăm cu nerăbdare să-l vedem în acest sezon.

„Anemone” (3 octombrie) Focus Features

Scenaristul și regizorul Ronan Day-Lewis își face debutul în lungmetraj cu această dramă familială despre un om pios (Sean Bean) care călătorește adânc în pădure pentru a-și găsi fratele, un fost soldat britanic care și-a abandonat soția și copilul cu ani în urmă. Acest pustnic încă suferă de PTSD și preferă singurătatea în locul societății; totuși, misiunea fratelui său este să-l readucă în viața de zi cu zi și, sperăm, să vindece rănile vechi. Faptul că această figură asemănătoare unui pustnic este interpretată de co-scenaristul și tatăl lui Ronan, Daniel Day-Lewis – și că rolul semnalează revenirea sa pe ecran după o absență de opt ani – este un motiv de sărbătoare, ca să nu spunem mai mult. Întotdeauna grozavii Samantha Morton și Samuel Bottomsley (How to Have Sex) joacă în rolurile principale.