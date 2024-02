Cel puțin doi morți într-un atac israelian asupra Damascului

Cel puțin două persoane au fost ucise miercuri într-o lovitură atribuită Israelului asupra unui cartier din capitala siriană Damasc, au anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) și televiziunea de stat, citate de Le Figaro.

„Un atac israelian cu rachete a vizat cartierul de locuințe Kafr Sousa din capitala Damasc”, a afirmat televiziunea de stat, înainte de a anunța un bilanț de doi morți. „Cel puțin două persoane au fost ucise în atacul aerian israelian asupra unui apartament” din acest cartier, a precizat OSDO, un ONG cu sediul în Marea Britanie, care dispune de o vastă rețea de surse în Siria.

Kafr Sousa este un cartier de lux al capitalei siriene, unde se află clădiri oficiale, sedii militare și de securitate, precum și un centru cultural iranian nu departe de clădirea vizată, a precizat OSDO. Agenția oficială de știri Sana a difuzat fotografii ale pagubelor provocate de lovitură, arătând o clădire parțial carbonizată, cu geamuri sparte și flăcări care se ridică de la unul dintre apartamente.

Potrivit unui fotograf AFP, atacul a vizat o clădire de nouă etaje, dintre care al patrulea a fost deosebit de afectat, și a avariat mașinile aflate în fața clădirii. Forțele de securitate au stabilit un cordon de securitate în jurul clădirii, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul, potrivit aceleiași surse.

Armata israeliană a efectuat sute de lovituri aeriene în Siria de la începutul războiului civil din această țară vecină, în 2011. Aceste lovituri s-au intensificat de la începutul războiului dintre Israel și gruparea palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, în octombrie, vizând în principal forțele susținute de Iran, un aliat al guvernului președintelui sirian Bashar al-Assad. Autoritățile israeliene comentează rareori aceste lovituri, dar au declarat în mai multe rânduri că nu vor permite Iranului, inamicul său, să își extindă prezența în Siria.

Sâmbătă, lovituri israeliene au vizat periferia Damascului, ucigând cel puțin trei persoane, potrivit OSDO. Directorul acestui ONG a precizat că multe alte persoane au fost rănite în loviturile asupra unui cartier în care se află „vile ale unor militari și oficiali de rang înalt”.

🚨 Zionist aggression targeted a residential tower in Damascus. No reports of injuries yet. pic.twitter.com/swqPH94RBy

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) February 21, 2024