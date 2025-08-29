G4Media.ro
Incendii, Spania
Credit line: Eduardo Sanz / AP / Profimedia

Cei 51 de pompieri români care au acţionat pentru stingerea incendiilor din Spania s-au întors acasă / Au intervenit în mai multe regiuni din Galicia

Cei 51 de pompieri români care au acţionat pentru stingerea incendiilor din Spania s-au întors acasă în noaptea de joi spre vineri, transmite News.ro.

”În noaptea de 28 spre 29 august 2025, cei 51 de pompieri români care au acţionat timp de o săptămână în Regatul Spaniei revin în ţară, după ce au sprijinit autorităţile locale în lupta cu incendiile de vegetaţie uscată ce au afectat suprafeţe întinse şi comunităţi întregi”, anunţă vineri dimineaţă IGSU.

Pe parcursul misiunii desfăşurate între 21 şi 28 august, modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure a intervenit în mai multe regiuni din Galicia, printre care Ourense, Monterrei, Lugo şi Vilarino de Conso, unde condiţiile de teren au fost dificile din cauza temperaturilor extreme, a umidităţii scăzute şi a vântului puternic.

Echipajele române au acţionat sub coordonarea directă a autorităţilor spaniole, având ca obiectiv limitarea extinderii şi stingerea focarelor active. De asemenea, au desfăşurat misiuni de recunoaştere, degajare a căilor de acces şi protecţie a zonelor neafectate, contribuind la siguranţa comunităţilor locale şi la sprijinirea operaţiunilor ulterioare.

”Intervenţia pompierilor români a consolidat, încă o dată, cooperarea europeană prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, aceştia acţionând în proximitatea altor module internaţionale, inclusiv din Finlanda”, precizează IGSU.

Ca urmare a solicitării transmise de autorităţile din Regatul Spaniei, în data de 17 august, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, România a acordat sprijin internaţional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care s-a confruntat această ţară.

În baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, România a trimis un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate.

Transportul echipei de intervenţie s-a realizat cu sprijinul Forţelor Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

