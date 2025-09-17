Cehii așteaptă cu sufletul la gură deschiderea unei scrisori misterioase sigilate timp de 20 de ani. Ar putea fi ultimele cuvinte ale părintelui fondator al Cehiei moderne

O adevărată frenezie a cuprins Cehia înaintea unui moment istoric: vineri, la Castelul Lány, va fi deschis un plic misterios despre care se crede că conține ultimele cuvinte ale primului președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk, anunță CNN.

Scrisoarea ar fi fost redactată de fiul său, Jan Masaryk, în septembrie 1937, chiar înainte de moartea tatălui său. Documentul a fost păstrat în secret timp de decenii, fiind scos din țară după instaurarea regimului comunist în 1948 și donat Arhivelor Naționale ale Cehiei în 2005, cu condiția să fie deschis abia după 20 de ani.

„Dacă ne imaginăm momentul, Jan poate că a scris în grabă, pe genunchi, la căpătâiul tatălui său. E posibil să fie un text fragmentar, greu de descifrat”, a explicat istoricul Dagmar Hájková pentru radioul public ceh.

Deschiderea plicului este așteptată cu emoție de o țară întreagă, iar presa locală și rețelele sociale abundă de speculații. Unii se așteaptă la un mesaj de înțelepciune sau chiar o avertizare despre amenințarea care avea să vină din partea Rusiei și izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ceremonia de vineri va fi transmisă în direct de radioul public și se va desfășura în prezența președintelui Cehiei, Petr Pavel.

Tomáš Garrigue Masaryk, fondatorul Cehoslovaciei independente, a fost președinte între 1918 și 1935 și rămâne una dintre cele mai respectate figuri istorice ale țării. Pentru mulți cehi, plicul reprezintă o ultimă legătură personală cu omul considerat „tatăl națiunii”.