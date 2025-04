CEDO: Magistrații români pot fi trași la răspundere penală pentru un raționament juridic construit cu rea-credință

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit că justiția din România nu a încălcat articolului 7 din Convenție atunci când a condamnat trei judecătoare de la Curtea de Apel București pentru pronunțarea cu rea-credință a unei decizii care a anulat o condamnare anterioară, a scris miercuri pe contul lui de Facebook fostul judecător Cristi Dănileț.

Acesta a explicat că în speța respectivă este vorba despre trei judecătoare condamnate in România pentru abuz în serviciu, “întrucât pronunțaseră cu rea-credință o decizie care a anulat o condamnare definitivă anterioară”. “Ele au admis vădit nelegal o contestație a lui Dinel Staicu, fostul sef SIF Oltenia, condamnat la 7 ani închisoare în dosarul „Devalizarea Băncii Internationale a Religiilor”. A fost cea mai mare mită cerută in justiție – 1,2 milioane euro, din care s-au primit cash 630.000 euro. Judecătoarea Cîrstoiu a luat o condamnare de 7 ani, iar judecătoarele Piciarcă și Bădescu au luat 4 ani 4 luni”.

Potrivit lui Cristi Dănileț, CEDO a reținut că, într-adevăr, “judecătorii sunt independenți și nu răspund lor pentru simpla interpretare a legii. Însă, în cauza de față, ele au fost condamnate nu pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești în sine, ci pentru că au adoptat o anumită conduită anterior pronunțării acestei hotărâri, după care au construit, cu intenție, un raționament juridic contrar legii pentru a justifica o soluție preconcepută. Astfel, ele au alterat faptele pentru a face posibilă aplicarea principiului „ne bis in idem” (ce împiedică reluarea unei judecăți pentru cineva condamnat definitiv, cazurile in care acest lucru e posibil fiind excepționale)”.

“Puțini își mai aduc aminte un lucru. Înainte de dosarul penal făcut de DNA a existat un dosar disciplinar, ajuns la CSM. Cu un singur vot diferență, majoritatea din secția de judecători a decis ca nu e nicio problemă că cele trei au luat mita, că ele au interpretat legea cumva și CSM nu poate sancționa asta. Ma bucur că am făcut parte din minoritarii care, iată, de fapt au avut dreptate. Interesant, printre cei care au votat în CSM că nu pot fi sancționate cele trei a fost și un judecător atunci care azi e pe la TV mare analist, după ce el însuși a fost condamnat pentru corupție comisă ulterior cazului relatat si apoi a fost primit de avocați in tagma lor fără rezerve. El susține azi marii corupți ai patriei și de câte ori are ocazia lovește în sistemul în care a lucrat. Deh, ăștia se cunosc și se recunosc între ei”, încheie Cristi Dănileț.