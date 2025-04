Cristi Danileț: BEC a decis, la sesizarea AUR, să ceară ștergerea postărilor mele / Trăim în țara în care judecătorii care postează filmulețe cum își fac curățenie în curte sunt exclusi din magistratură, iar cetățenilor care comentează în social media candidații politici li se șterg postările de către stat

Fostul judecător Cristi Danileț a anunțat, sâmbătă, că Biroul Electoral Central (BEC) a decis, la sesizarea AUR, să ceară ștergerea postărilor sale din ultimele zile de pe Facebook.

„Trăim în țara în care judecătorii care postează filmulețe cum își fac curățenie în curte sunt exclusi din magistratură, iar cetățenilor care comentează în social media candidații politici li se șterg postările de către stat”, subliniază Cristi Danileț.

Precizările lui Cristi Danileț:

1. BEC a decis ieri, la sesizarea AUR, că postările mele din aceste zile sunt ale unui actor politic și a decis să ceară META ștergerea lor de pe contul meu de FB.

2. Ei bine, eu nu sunt un „actor”, căci pe FB nu am niciun rol. Aici sunt eu și atât. Nu sunt „politic”: nu am prieteni in mediul politic, nu sunt plătit de politicieni direct/indirect, nu fac parte din vreun partid politic.

3. Sunt un cetățean implicat în viața cetății începând cu anul 1999. Am sancționat deseori derapajele politice la nivel instituțional. Acum, că nu mai sunt magistrat, am voie să critic politicieni și partide.

4. Postările mele din aceste zile referitoare la candidați reprezintă gândurile mele. E modul meu de implicare în dezbaterile publice de maximă importanță privind viitorul Președinte al țării.

5. Ponta e un rebut politic, trebuie exclus pe vecie din viața publică. Antonescu e un hibernat politic, merită să fie lăsat in continuare în adormire. Ăștia doi și cu Dragnea au fost artizanii USL, cea mai nocivă alianță politică românească. Ei sunt cei care au distrus justiția română, ca să știți.

6. Simion e un prieten al inamicilor României, e interzis în doua state vecine și i-ar lăsa să moară pe românii din Rep. Moldova dacă ar fi atacați. Nu are ce căuta in conducerea țării.

7. Lasconi, urmașă de gândire a lui Georgescu, a dovedit că nu poate uni nici măcar oamenii din propriul partid, darămite să fie un Președinte al tuturor românilor.

8. In asociatia Initiativa pentru Cultură Democratică Europeană am hotărât să susținem și să aprijinim pe candidatul Nicușor Dan, pe 7 dec 2024 la Cluj-Napoca și pe 23 martie 2025 la Timisoara. Prin urmare, eu, familia și prietenii mei vom vota cu Nicușor Dan.

9. Trăim in țara in care judecătorii care postează filmulețe cum isi fac curățenie in curte sunt exclusi din magistratură, iar cetățenilor care comentează in social media candidații politici li se sterg postările de către stat.

10. Promit să revin.

Context. Cristi Danileț a fost judecător la Tribunalul Cluj de unde s-a pensionat în luna ianuarie 2024, la 48 de ani. Decizia judecătorului de a ieși la pensie a venit după ce a fost exclus de trei ori din magistratură și a câștigat de fiecare dată.

Cel mai recent s-a întors în magistratură în ianuarie 2024, iar la scurt timp și-a depus cererea de pensionare.

Cunoscut în spațiul public pentru mesajele civice și acțiuni pro-reformă, judecătorul a fost exclus de Consiliul Superior al Magistraturii prima dată în decembrie 2021 pentru două postări pe Tik Tok care nu aveau legătură cu Justiția.

În mai 2022 și iulie 2022, Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus din magistratură pentru a doua și a treia oară pe motiv că a făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri din care făcea parte și pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență.

Toate deciziile CSM s-au bazat pe dosare făcute de Inspecția Judiciară. În toate cele trei cazuri, judecătorul Cristi Danileț a câștigat definitiv în instanță.