Curtea de Apel București a respins cererea fostului judecător Cristi Danileț, prin care a cerut să fie anulată decizia BEC de a-i fi șterse postările de pe Facebook

Fostul judecător Cristi Danileț a făcut plângere la Curtea de Apel București, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a decis, la sesizarea AUR, să ceară ștergerea postărilor sale de pe Facebook.

Concret, Danileț a cerut să fie anulată decizia BEC cu nr.273D/11.04.2025, însă Curtea de Apel i-a respins cererea, ca neîntemeiată.

Cristi Danileț s-a plâns că BEC a cerut să îi fie șterse postările, fiind considerat un „actor politic” . „Ei bine, eu nu sunt un „actor”, căci pe Facebook nu am niciun rol. Aici sunt eu și atât. Nu sunt „politic”: nu am prieteni in mediul politic, nu sunt plătit de politicieni direct/indirect, nu fac parte din vreun partid politic. Sunt un cetățean implicat în viața cetății începând cu anul 1999. Am sancționat deseori derapajele politice la nivel instituțional. Acum, că nu mai sunt magistrat, am voie să critic politicieni și partide”, a comentat Danileț.