G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit la Vaduz

Marie Caroline de Liechtenstein
Credit line: PPE / Sipa Press / Profimedia

„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit la Vaduz

Articole31 Aug 0 comentarii

Prinţesa Marie Caroline de Liechtenstein s-a căsătorit cu Leopoldo Maduro Vollmer în cadrul unei ceremonii care a avut loc sâmbătă, la Vaduz, informează agenția DPA, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tânăra în vârstă de 28 de ani, nepoata principelui domnitor Hans-Adam II din Liechtenstein, a fost descrisă de tabloidul elveţian Blick drept „cea mai bogată prinţesă din Europa”.

Ea s-a căsătorit cu Maduro Vollmer, în vârstă de 34 de ani, un manager de investiţii din Venezuela, la Catedrala Sfântul Florin. Sărbătorile au continuat după ceremonie în castelul familiei princiare.

Casa Liechtenstein este considerată foarte bogată datorită proprietăţilor sale imobiliare, bancare şi forestiere.

Acest principat din inima Alpilor are o suprafaţă de numai 160 de kilometri pătraţi şi o populaţie de 40.000 de locuitori.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cinci bărbaţi din Buzău care au furat mireasa de la nuntă, amendaţi de poliţişti / Au fost prinși când circulau ieşiţi în afara mașinii şi având în mână replici ale unor arme

Articole23 Sep 2024
1 comentariu

Petrecerile de la nunta mondială, plină de vedete, continuă / Nunţile indiene pot fi fastuoase, dar amploarea şi dimensiunea evenimentului Ambani eclipsează inclusiv nunţile regale

Articole13 Iul 2024
4 comentarii

Nunta miliardarilor indieni la Portofino. Cine este Anant Ambani, moștenitorul celui mai bogat om din Asia?

Articole13 Mai 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.