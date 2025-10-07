Ce vedem la Astra Film Festival. Toate detaliile despre program și bilete (Parteneriat)

Programul Astra Film Festival înseamnă zece zile pline cu filme documentare ce prezintă aproape brutal fenomene sociale majore, profunde și palpabile, care modelează viitorul imediat. Proiecțiile sunt însoțite de dezbateri cu invitați de calibru, pentru că festivalul internațional de film documentar de la Sibiu nu înseamnă doar a vedea filme, înseamnă a înțelege lumea. Ediția din acest an a festivalului se va desfășura la Sibiu, în perioada 17-26 octombrie și va continua cu AF Online – o selecție a celor mai interesante filme, care vor putea fi urmărite online de pe întregul teritoriu al României. Programul complet AFF2025, aici: https://astrafilm.ro/program/.

Programul Astra Film Festival este prezentat pe site-ul festivalului pe zile, dar puteți vedea ce filme vor fi proiectate și în funcție de secțiunea competițională la care concurează (România, Europa de Est, Voci emergente, DocSchool și DocShorts). De asemenea, vă puteți alege ce filme doriți să urmăriți în funcție de interesul pe care îl aveți față de una sau mai multe dintre cele zece secțiuni tematice, respectiv: