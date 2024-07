Ce să nu ratezi pe Netflix în iulie: The Matrix, Shrek și filmul biografic al lui Stephen Hawkin, printre filmele care vor părăsi platforma de streaming la finalul lunii

Opțiunile de pe Netflix pot părea copleșitoare. Pentru cei blocați în casă din cauza caniculei, dar care nu știu încă în ce filme să-și investească timpul, TheWrap a alcăuit o listă de titluri bazată pe un criteriu simplu: Cele mai bune dintre cele peste treizeci de filme care vor fi scoase de pe platforma de streaming la sfârșitul lui iulie, dintr-un motiv sau altul.

Moneyball

Brad Pitt și Jonah Hill joacă în acest film despre baseball nominalizat la Oscar. Pitt îl interpretează pe Billy Beane, managerul general al echipei Oakland A’s. El este hotărât să își ducă echipa de neadaptați în vârf prin sfidarea vechilor reguli de joc. Cu ajutorul unui tânăr absolvent de economie de la Yale, interpretat de Hill, cei doi își schimbă stilul de recrutare pentru a risca pe niște jucători subevaluați. Scrisă de Aaron Sorkin și Steve Zaillian și regizată de Bennett Miller, această dramedie sportivă este compromisul perfect pentru momentele în care vreți să stați în casă în loc să mergeți la un meci adevărat.

King Richard

Wimbledon ți-a făcut poftă de mai mult tenis? Ei bine, „King Richard”, bazat pe ascensiunea surorilor Williams, poate fi filmul perfect pentru tine. Într-o interpretare premiată cu Oscar, Will Smith îl joacă pe Richard, tatăl lui Venus și Serena Williams, surorile care au schimbat lumea tenisului feminin. Acest film urmărește ascensiunea fetelor către celebritatea tenisului, de la terenurile publice din Compton până la Wimbledon. Este o poveste de tip „rags to riches” (de la zdrențe la bogăție”, cu curaj și inimă, pe care nu veți dori să o ratați.

Fatal Attraction

Atacatul thriller psihologic aclamat de critici va părăsi Netflix la sfârșitul lunii. Michael Douglas, care îl interpretează pe Dan Gallagher, are o aventură de o noapte care a mers prost. Totul merge bine în viața lui: soție fericită, succes la serviciu, fiică iubitoare. Dar, după o întâlnire cu un editor de carte, interpretat de Glenn Close, viața lui se schimbă pentru totdeauna. Filmul nominalizat la Oscar explorează infidelitatea și hărțuirea, Douglas fiind bântuit de acțiunile sale și de femeia cu care și-a înșelat soția.Ți-a plăcut „Baby Reindeer”? Acest clasic al anilor 1980 ar putea fi ceea ce ai chef să urmărești în acest weekend.

Knocked Up

Această comedie romantică de la începutul anilor 2000 este perfectă pentru vară. Din mintea lui Judd Apatow, Seth Rogen joacă alături de Katherine Heigl în această aventură de o noapte care a mers prost. Katherine Heigl o interpretează pe Allison Scott, care tocmai a obținut o mare șansă ca reporter pentru E! News. În timp ce își sărbătorește promovarea, ea îl întâlnește pe drogatul Ben Stone, interpretat de Rogen. Cei doi au o noapte nebună care duce la ceva ce nu au bănuit sau nu și-au dorit niciodată – un copil. Cei doi își acordă reciproc o șansă, în ciuda diferențelor dintre ei, de dragul copilului pe drum. Distribuția plină de vedete include roluri secundare din partea lui Kristen Wiig, Jonah Hill, Paul Rudd, Leslie Mann și Jason Segel – doar câteva exmple.

Shrek

Căpcăunul preferat al tuturor va părăsi Netflix la sfârșitul lunii. După ce Lordul Farquaad dă afară toate personajele inadaptate din Duloc, acestea ajung în mlaștina lui Shrek. Mulțumit de viața sa de singurătate, Shrek este hotărât să își salveze mlaștina de intruși, așa că decide să îl înfrunte chiar el pe Farquaad. Această călătorie a eroului cu Mike Myers în rolul lui Shrek, Cameron Diaz în rolul Prințesei Fiona și Eddie Murphy în rolul Măgarului nu a ajuns un „cult classic” din întâmplare. Câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun film de animație este un film de familie atemporal, pe care nu veți dori să-l ratați.

Matrix

Pe măsură ce inteligența artificială este mai puțin o distopie și mai mult o realitate, „The Matrix” este mai relevant ca niciodată. Franciza – care a debutat în 1999 cu filmul de acțiune original al lui Lana și Lily Wachowski – explorează decăderea tehnologică a omenirii, în timp ce mașinile cu inteligență artificială capturează oamenii într-o simulare. Primul film, aclamat de critici, a câștigat patru premii Oscar și a schimbat modul în care sunt realizate filmele de acțiune. Scufundați-vă în această franciză de cyber-thriller futurist cât încă mai puteți.

The Theory of Everything

Un alt film aclamat de critici pe care trebuie să îl adăugați pe listă înainte să dispară este „The Theory of Everything”. Bazată pe povestea adevărată a fizicianului teoretician Stephen Hawking, această dramă romantică îl urmărește pe Hawking, interpretat de Eddie Redmayne, în timp ce se luptă cu relația sa cu Jane Wilde, interpretată de Felicity Jones, și cu diagnosticul său de ALS. Filmul a primit cinci nominalizări la premiile Oscar, inclusiv premiul pentru cel mai bun actor pentru Redmayne.