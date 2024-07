Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

Concerte live, spectacole de acrobaţii, ateliere şi concursuri vor avea loc, la sfârşitul acestei săptămâni, pe Calea Victoriei, în cadrul evenimentului „Străzi deschise, Bucureşti – Promenadă Urbană”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București într-o selecție a celor mai importante evenimente ce vor fi găzduite în Capiutală, în weekend.

Weekend Sessions și Muzeul Municipiului București au plăcerea de a vă invita la ultimele evenimente din sezonul de vară, găzduite în spațiile Palatului Suțu.

Performanţa olimpică a sportivilor români va fi sărbătorită, începând din 26 iulie, prin show-uri de apă, muzică şi lumini, la Fântânile Urbane din Piaţa Unirii, din Bucureşti.

În weekend-ul 26, 27 şi 28 iulie, vizitatorii Fântânilor Urbane vor putea vedea şi spectacole cu peste 150 de drone, care vor reprezenta disciplinele sportive care au adus glorie olimpică României.

În parcul „Alexandru Ioan Cuza” are loc o noua editie a Stagiunii Muzicale Estivale. Concertele au loc în fiecare vineri, sâmbătă și duminică de la ora 20:30, la foișorul de piatră din parc.

Nume de marcă al scenei folk, Alina Manole aduce blândele sonorităţi de pe albumul Luna Pătrată, dar şi de pe alte materiale reper din cariera sa, într-un concert special, programat pe 26 iulie la Palatul Bragadiru – Grădina Urbană, în aer liber, de la ora 20:00.

O expoziție marca Retromobil Club România, în parteneriat cu Asociația Casa Majestății Sale, are loc în grădina Palatului Elisabeta din Parcul Herăstrău. Expoziția-eveniment „Mașinile Bucureștilor – Interbelicele Orașului” va putea fi admirată până în luna septembrie a acestui an.

Expoziţia temporară de statui vii intitulată „Cititorul – O nouă specie pe cale de dispariţie” se deschide la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Aceasta va putea fi vizitată sâmbătă şi duminică (27-28 iulie), între orele 12.00-18.00.

Expoziția pune la dispoziția vizitatorilor atât informații despre obiceiurile și principalele caracteristici ale acestor specii, cât și reduceri și recomandări de cărți.

Unteatru, unul dintre cele mai longevive teatre private bucureștene, împlinește anul acesta 14 ani de la înființare. Aniversarea va fi marcată prin Zilele unteatru, care vor avea loc la Amfiteatrul TNB.

Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB) vă invită la Biblioteca la firul ierbii, un proiect dedicat copiilor care îşi petrec vacanţa de vară în Capitală.

Proiectul reunește o serie de evenimente cultural-educative, captivante și interactive, care au ca scop încurajarea creativității și dezvoltarea imaginației, în rândul acestora, prin intermediul cărora să descopere lumea minunată a cărților și a bibliotecii.

Un nou târg de adopții ASPA are loc în weekend, pe 27 iulie, în București. Zeci de căței își așteaptă noile familii în Parcul Carol, de la 10:00 la 16:00.