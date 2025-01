„Ce mincinos”: de ce se urăsc atât de mult Elon Musk și Sam Altman?

În ultimele ore, Elon Musk nu a încetat să atace OpenAI și pe șeful său, Sam Altman. Motivul: anunțul proiectului Stargate, lansat de creatorul ChatGPT, specialistul în cloud Oracle și gigantul japonez de investiții Softbank. Acesta va permite investirea a „cel puțin 500 de miliarde de dolari în infrastructura IA în Statele Unite”, după cum a anunțat Donald Trump la Casa Albă pe 21 ianuarie, transmite BFM TV.

Un proiect pentru care OpenAI va avea „responsabilitatea operațională”, ceea ce a atras reacția lui Elon Musk. „De fapt, nu au bani”, a comentat el pe X, în timp ce compania anunța că va “începe să desfășoare imediat 100 de miliarde de dolari” cu Softbank.

Altman literally testified to Congress that he wouldn’t get OpenAI compensation and now he wants $10 billion! What a liar. https://t.co/YpHvcm0WZa

— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2025