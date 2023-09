Ce fac actorii din ”Clanul Soprano” la aproape 25 de ani de la lansarea serialului/ De la moartea subită a lui James Gandolfini la cum au gestionat succesul și cum le-a fost afectată viața actorilor care au jucat mafia italo-americană în anii 2000

“Clanul Soprano”, serialul dramatic creat de HBO, rămâne încă în mentalitatea colectivă drept una din cele mai populare și influente producții media de la cumpăna dintre secolele XIX și XX.

Serialul este recunoscut pentru că a schimbat în mod radical climatul în televiziunea modernă, iar performanța lui James Gandolfini, actorul care l-a adus la viață pe brutalul șef mafiot din New Jersey, Tony Soprano, este universal aplaudată drept una dintre cele mai bune performanțe actoricești care a ajuns vreodată pe micul ecran.

Acestea fiind spuse, nici măcar talentul lui Gandolfini nu ar fi putut crea pe cont propriu un serial de asemenea succes. În apropierea zilei de naștere a actorului (18 septembrie) care s-a stins din viață în 2013, la vârsta de 51 de ani, G4Media prezintă o listă a celorlalți actori care au transformat “The Sopranos” într-un fenomen: Ce au făcut după încheierea serialului și cum le-a fost viața afectată de succesul acestuia.

Familia

Carmela Soprano – Edie Falco

Edie Falco, actrița care a jucat-o pe Carmela, soția catolică loială lui Tony, și-a făurit o carieră de succes cu mult înainte de începerea serialului, iar activitatea ei nu a încetinit deloc în anii ce au urmat.

După încheierea serialului, ea a continuat să joace în mai multe filme, seriale și piese de teatru, unele dintre ele de mare succes – cel mai important rol al ei în această perioadă a început la doi ani după “moartea” fictivă a soțului ei – din 2009 până în 2015, Falco a jucat-o pe Jackie Peyton, protagonista îndrăgitului serial de comedie/dramă “Nurse Jackie”.

În ceea ce privește filmele, probabil cel mai cunoscut rol al ei este și unul dintre cele mai recente – generalul Frances Ardmore, din Avatar: 2, The Way of Water, a doua partea a celei mai de succes creații a regizorului James Cameron. Cel mai probabil, ea va reveni pe marele ecran în acest rol în 2025, când ar trebui să apară a treia parte a trilogiei.

Meadow Soprano – Jamie Lynn-SIgler

Actoria este probabil o trăsătură de familie (fie ea și fictivă), deoarece Jamie Lynn-Sigler, care a jucat-o pe Medow, fata cu personalitate a soților Soprano, a rămas de asemenea activă în acest domeniu, cu o serie de roluri mici și performanțe în producții cinematografice independente – nimic care să se apropie de succesul rolului ei din “The Sopranos”, totuși.

Nimeni nu o poate învinui. Actrița în vârstă de 42 de ani, căsătorită cu jucătorul de baseball Cutter Dykstra, a devenit mamă în 2013, o carieră care ocupă mai mult timp decât majoritatea.

Pe lângă muncă și cei doi copii ai săi, își dedică o parte din timp și activismului – în special pentru victimele sclerozei multiple, o condiție cu care a fost diagnosticată la 20 ani și care i-a afectat semnificativ viața, atât în timpul filmărilor cât și în afara lor.

Anthony Soprano Junior (AJ) – Robert Iler

Nu se pot spune foarte multe despre cariera actoricească a lui Robert Iler într-o lume post-Sopranos. După încheierea serialului, a mai apărut într-un episod din Law and Order înainte de a renunța la actorie.

De atunci, ”fiul” liderului mafiot mai ajunge ocazional în atenția publicului prin diverse interviuri sau apariții la evenimente publice, dar în mare măsură pare să se fi dedicat unei vieți departe de platourile de filmare.

Nu a renunțat complet la lumina reflectoarelor, totuși – printre activitățile sale principale după serial se numără o carieră în poker și câteva încercări în domeniul podcasturilor.

Livia Soprano – Nancy Marchand

Mama lui Tony Soprano, o figură complicată. Este probabil persoana care a avut cea mai mare influență asupra dezvoltării personale a lui Tony. Deși ea a ”murit” în sezonul 3, consecințele acțiunilor și a relației complexe cu fiul său au rămas evidente până în ultimele momente ale serialului.

E greu de spus dacă personajul ar fi avut același impact fără performanța actriței Nancy Marchand. Cu o carieră ilustră de peste cinci decenii, experiența incredibilă ei s-a făcut remarcată în aproape fiecare scenă în care a apărut.

Din nefericire, povestea ei s-a încheiat în mod tragic în anul 2000 când, la vârsta de 71 de ani, Marchand a pierdut lupta cu cancerul, în timpul filmărilor.

Ulterior, regizorul David Chase a confirmat faptul că moartea bruscă a actriței a schimbat în totalitate planurile pentru următoarele sezoane, în care Livia ar fi urmat să joace un rol chiar și mai important.

Janice Soprano – Aida Turturro

Deși nu a fost niciodată oficial implicată în afacerea murdară a familiei, ”sora” lui Tony Soprano a moștenit și ea sângele rece și talentul de a manipula orice situație pentru a ieși în câștig, capitole la care uneori l-a întrecut chiar și pe Tony însuși.

Unul din motivele pentru care Aida Turturro a putut ține pasul cu Gandolfini în serial este prietenia de lungă durată a celor doi actori, care au colaborat în repetate rânduri înainte de a juca în serialul creat de HBO.

Cariera sa a continuat cu roluri mai mici în câteva filme și seriale, iar din 2017 are un rol recurent în “The Blacklist”, o altă serie de mare succes.

Corrado Soprano (Uncle June) – Dominic Chianese

Carismatic, amuzant dar cu un iz de pericol în privire, Corrado Soprano, altfel cunoscut drept “Unchiul Junior” a fost, în mod ironic, printre cei mai bătrâni mafioți din serial. Lupta personajului cu demența și realitatea propriei mortalități în ultimele sezoane ale serialului au dus la nenumărate scene aproape legendare, dar, din fericire, sănătatea lui Dominic Chianese s-a dovedit a fi mult mai solidă.

El a continuat să joace și după încheierea serialului, în ciuda vârstei sale. A strâns un număr modest de noi roluri, printre care un rol secundar în “Broadwalk Empire”, alt serial despre lumea crimei organizate, împreună cu fostul său coleg de pe platoul Sopranos, Steve Buscemi.

Chiar și în prezent, la 92 de ani, actorul continuă să dea interviuri, să caute roluri și, din când în când, să cânte.

Christopher Moltisanti – Michael Imperioli

Pentru rolul său ca nepotul și protejatul lui Tony Soprano, Michael Imperioli a câștigat cinci nominalizări și o victorie la premiile Emmy, iar performanța sa a primit laude universale de-a lungul anilor, însă actorul nu a lăsat succesul acestui rol să-i definească întreaga carieră.

Artist prin excelență, a apărut în numeroase producții bine cotate de-a lungul anilor, a scris câteva cărți și a devenit, în general, o figură cu un cuvânt greu de spus în lumea cinematografiei și a artei.

La drept vorbind, dintre actorii tineri care au jucat în serial, probabil că niciunul nu a reușit să păstreze același nivel de relevanță precum Imperioli – podcastul său, “Talking Sopranos” realizat din 2020 împreună cu fostul coleg din The Sopranos, Steven Schirripa, a atras o audiență semnificativă.

Mai mult, actorul a rămas nu doar în atenția publicului, ci și al criticilor. Performanța sa ca Dominic Di Grasso în serialul “White Lotus” i-a câștigat o nouă nominalizare la premiile Emmy în 2023, a șasea din cariera sa.

Tony Blundetto (B) – Steve Buscemi

Dintre toți actorii care au jucat în “The Sopranos”, în afară de James Gandolfini, probabil că niciunul nu s-a bucurat de un succes comercial și în ochii criticilor precum Steve Buscemi, cel ce l-a jucat pe Tony “B”, vărul deosebit de inteligent, dar impulsiv, al donului din New Jersey.

Deși multe dintre cele mai faimoase roluri ale sale au fost jucate înainte de apariția sa în serialul HBO, el a rămas ocupat multă vreme după ce personajul său a devenit victima lui Tony “S” – în special, a fost actor vocal în unele dintre cele mai apreciate producții de animație din ultimii ani – de la Scooby Doo și Spongebob Pantaloni Pătrați până la Rick și Morty, actorul le-a făcut aproape pe toate.

Aceste roluri vin în completarea unor proiecte ceva mai serioase, cum ar fi rolul lui Nucky Thomson, personajul principal din Broadwalk Empire – în această dramă care a ținut cinci sezoane, a venit rândul vărului mai mic să fie șeful operațiunilor.

Familia DiMeo – Soldații lui Tony Soprano

Paulie Gualtieri – Tony Sirico

Paulie, mafiotul pe de o parte hilar, pe de altă parte feroce care a capturat atenția tuturor vreme de 6 sezoane, și-a păstrat atitudinea încrezătoare și șarmul de New York, pe care le-a adus în mai toate rolurile pe care le-a jucat după 2007.

De fapt, Tony Sirico a continuat să apară în diverse filme și seriale până în ultima clipă. Actorul care în tinerețe a fost în realitate asociat cu familia mafiotă Colombo s-a stins din viață în 2022, la vârsta de 79 de ani. A reușit totuși să-și completeze ultimul rol – el va apărea post-mortem în rolul antrenorului Lou în pelicula “Super Athlete”, a cărei filmări s-au încheiat și care urmează să fie lansat curând.

Silvio Dante – Steven van Zandt

Probabil cel mai loial dintre subordonații lui Tony și cu siguranță posesorul celor mai amuzante expresii faciale, Silvio Dante a lăsat o impresie puternică asupra audienței, ceea ce nu este de mirare, dacă se ia în calcul carisma naturală a lui Steven van Zandt.

La drept vorbind, fanii înrăiți ai muzicii rock îl cunosc, probabil, mai degrabă datorită carierei sale muzicale, în special colaborarea sa de lungă durată cu vedeta rock Bruce Springsteen, dar și artiști precum Meat Loaf și Nancy Sinatra, precum și pentru propria sa trupă: Little Steven and the Disciples of Soul.

Cântărețul nu s-a concentrat foarte mult pe actorie după încheierea serialului, dar este recunoscut pentru rolul său în Lilyhammer – primul serial original produs de Netflix, care s-a bucurat de un succes moderat pe plan internațional, dar care a fost anulat după trei sezoane.

Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero – Vincent Pastore

Faptul că “Pussy” a fost probabil cel mai îndrăgit subaltern al lui Tony i-a făcut actul de trădare cu atât mai dureros. Mulți fani consideră că momentul în care Tony, Silvio și Paulie l-au ucis pe Salvatore, conform regulilor mafiei, a fost începutul sfârșitului pentru imperiul lor criminal.

Cu o carieră care a început în 1968, Vincent Pastore a fost unul dintre cei mai experimentați actori de pe platoul de pe filmare, iar după moartea sa în serial, a continuat să lucreze într-un ritm greu de imaginat – peste 70 de roluri din 2007 până în prezent. Desigur, majoritatea dintre ele nu au fost performanțe de mare succes precum cea din “The Sopranos”, însă volumul de muncă rămâne impresionant.

Bobby Baccalieri – Steve Schirripa

Cel mai “blând” membru al clanului DiMeo a dat dovadă de o perseverență deosebită în fața reflectoarelor de-a lungul anilor. După ani de zile petrecuți pe platoul de filmare alături de Gandolfini și locotenenții lui, el a mai jucat în două proiecte de lungă durată – întâi în rolul lui Leo Boykewich în drama “The Secret Life of the American Teenager” (2008-2013), apoi în rolul lui Anthony Abetemarco, în mult mai cunoscutul “Blue Bloods” (2015-2023), unul din cele mai vizionate seriale din Statele Unite.

Aceste două seriale i-au ocupat mare parte din timp, cu apariții în sute de episoade, dar și-a găsit timp și pentru unele roluri mai mici și câteva proiecte secundare – cum ar fi podcastul “Talking Sopranos”, alături de Michael Imperioli.

Furio Giunta – Federico Castelluccio

Deși a apărut în doar 28 de episoade ale serialului, Furio a rămas în memoria fanilor drept cel mai brutal și eficient soldat al lui Tony Soprano, dar Federico Castelluccio a reușit să captureze în unele scene și o latură mai sensibilă a personajului.

În anii ce au urmat serialului, Castelluccio a luat parte la numeroase proiecte cinematografice, dar majoritatea au fost fie scurtmetraje, fie s-au bucurat de un succes redus.

În schimb, a devenit colecționar de artă, iar numele său a fost asociat unor tranzacții de mare valoare de-a lungul anilor. În 2018, a dat lovitura atunci când a descoperit, practic din întâmplare, un tablou ce a fost estimat la suma de zece milioane de dolari, scrie CBS.

Până în prezent, rămâne un personaj activ în lumea artei, iar rolul său în serial este constant menționat.

Jackie Aprile – Michael Rispoli

Deși Jackie a apărut în numai patru episoade din primul sezon, rolul și moartea primului “șef interimar” al familiei DiMeo a fost un moment esențial pentru întreaga poveste a serialului.

Michael Rispoli, actorul care aproape că primise chiar rolul lui Tony Soprano, nu s-a complăcut în succesul celui mai faimos rol al său. A jucat în aproape numeroase producții TV după ce și-a încheiat treaba în serial și și-a încercat norocul și în teatru.

Aceasta s-a dovedit a fi o alegere bună. În 2014, Rispoli l-a jucat pe antagonistul principal al piesei “Between Riverside and Crazy”, una din cele mai apreciate piese de pe Broadway din ultimii ani. Opera a câștigat numeroase premii, printre care și Premiul Pulitzer pentru dramă, în 2015.

Richie Aprile – David Proval

Fratele mai mic de statură dar și mult mai violent al lui Jackie, Richie Aprile a lăsat o impresie puternică publicului, așa cum și David Proval a lăsat un impact puternic asupra industriei.

Puțini alți actori din serial, sau chiar în general, se apropie de nivelul de dedicare și consistența demonstrate de Proval, care, la fel ca și Vincent Pastore și-a început cariera în 1968 și care, de la finalul anilor 80, a jucat în cel puțin câteva roluri pe an practic fără oprire.

Acum, la 81 de ani, actorul din Brooklyn nu dă semne că se va opri prea curând. Ultimul său rol a fost 2022, o apariție de un episod în serialul “Grace and Frankie” și continuă să se întâlnească regulat și să facă apariții publice împreună cu foști colegi de muncă.

Ralph Cifaretto – Jon Pantoliano

Un adevărat ghimpe în coasta lui Tony, Ralph Cifaretto a fost personajul pe care întreaga audiență a adorat să-l urască. Aducerea la viață a acestui personaj detestabil, dar hazliu, i-a conferit lui Joe Pantoliano singurul premiu Emmy al carierei sale.

După moartea sa brutală în serial, actorul a continuat să adauge diverse roluri la filmografia sa deja impresionantă, de la animație la comedie, acțiune, thriller și horror, iar mai multe producții în care a fost implicat sunt în prezent pregătite pentru lansare.

Vito Spatafore – Joseph Gannascoli

Deși Vito a început ca un personaj puțin important, povestea sa a luat o întorsătură care a schimbat complet cursul poveștii în ultimul sezon, iar omul din spatele personajului nu este nici măcar actor la origine, ci bucătar.

După încheierea serialului, Gannascoli a continuat o vreme pe drumul actoriei, însă este mai degrabă cunoscut pentru toate modurile în care a încercat să-și monetizeze experiența din timpul serialului – cu activități precum oferirea unei cine contra cost pentru șansa de a vorbi cu un actor din “The Sopranos”, drumul ales de actorul lui Vito este cu siguranță mai neconvențional.

Nu și-a dedicat tot timpul îmbogățirii personale, totuși. În timpul pandemiei, el a pus bazele unei campanii personale pentru a-i ajuta pe medicii, pompierii și alți membri ai forțelor de intervenție suprasolicitați – a distribuit de unul singur mese calde în valoarea de zeci de mii de dolari strânși din donații personalului de intervenție aflat la datorie în zone din apropierea cartierului său.

Familia Lupertazzi – mafioții din New York

Johnny „Sack” Sacrimoni – Vincent Curatola

Johnny “Sack” a fost membrul familiei Lupertazzi, din New York, cu cea mai mare influență asupra poveștii, până la moartea sa în ultimul sezon al serialului.

Faptul că Vincent Curatola a oferit o performanță destul de solidă pentru a face față importanței rolului este cu atât mai impresionant deoarece el nu avea aproape deloc experiență când a primit rolul – deținea o firmă care se ocupa de zidării când a mers la audiții și nu avea niciun rol important în spate.

Deși și-a început târziu cariera ca actor, aceasta i-a prins bine de-a lungul anilor. A continuat să joace în diverse filme și seriale după 2007, și-a încercat norocul și ca producător, a început să predea actoria alături de Michael Imperioli și și-a umplut timpul liber cu diverse activități filantropice.

Carmine Senior – Frank Anthony Vallelonga

La fel ca actori precum Dominic Chianese și David Proval, “Tony Lip”, așa cum era cunoscut profesional, a fost parte a “gărzii vechi” de actori care și-au început carierele cu decenii înainte de a juca în “The Sopranos”, în filme precum “The Godfather” și “Goodfellas”. La fel ca Tony Sirico, și el a avut interacțiuni cu lumea criminală înainte de a începe să interpreteze mafioți pe sticlă.

Rolul primului don al familiei Lupertazzi a fost ultima apariție majoră pe micul ecran al actorului. După încheierea serialului, acesta a mai jucat foarte puțin, înainte de moartea sa din 2013, la vârsta de 82 de ani.

Carmine Junior – Ray Abruzzo

Amintit în special pentru comportamentul său amuzant, fiul lui Carmine Senior a ajuns la conducerea clanului din New York aproape din greșeală – în mare măsură pentru că toți ceilalți candidați au murit în vreun fel sau altul.

Ray Abruzzo avea deja o carieră de succes înainte de rolul care i-a devenit cel mai celebru și a continuat să se dezvolte în această zonă – de la filme, seriale și scurtmetraje la teatru, actorul a acceptat aproape orice provocare i-a ieșit în cale după “The Sopranos” – dar nu a reușit să scape niciodată de eticheta serialului.

Phil Leotardo – Frank Vincent

Dintre personajele semnificative din tabăra New York-ului, Phil Leotardo a fost introdus cel mai târziu în poveste, dar a compensat pentru timpul pierdut cu unele dintre cele mai violente și memorabile scene pentru care este amintit serialul.

Frank Vincent, actor care era deja bine stabilit în industrie înainte de a-l juca pe Phil, a mai avut câteva roluri înainte de moartea sa în 2017, la vârsta de 80 de ani. Ultimul dintre ele a fost rolul șefului mafiot Michael Gazzo în filmul “A killer’s kiss”, lansat în 2018, la un an după moartea actorului.

Amantele lui Tony

Irina Peltsin – Oksana Lada

Prima dintre amantele lui Tony, cel puțin dintre cele pe care le-a cunoscut audiența, relația cu Irina a constituit una dintre cele mai mari probleme din viața personală a liderului clanului DiMeo.

Actrița ucraineancă Oksanda Lada a dat lovitura cu primul ei rol major, de departe și cel mai faimos al carierei sale. La fel ca mulți alți actori a căror carieră a început practic pe platoul de filmare al serialului produs de HBO, ea a jucat ulterior în special în filme și serial polițiste precum Law & Order sau în filme despre mafie.

Niciunul dintre rolurile ei ulterioare nu s-a apropiat, totuși, de nivelul de succes cu care și-a început drumul.

Gloria Trillo – Annabella Sciorra

Deși a făcut parte din viața lui Tony puțin timp, sinuciderea Gloriei a fost unul din evenimentele cu cel mai profund impact asupra mafiotului, în special din cauza vinovăției pentru propriul său rol în moartea femeii.

Interpretarea dramatică i-a adus Annabellei Sciorra singura nominalizare la premiile Emmy a carierei sale de până acum, dar actrița nu se lasă definită de acest rol.

De-a lungul anilor, a avut roluri în numeroase producții cu succes comercial și critic semnificativ, îndeosebi seriale precum “Law & Order”, “CSI”, “Godfather of Harlem”, “Blue Bloods” și “Daredevil”.

Sciorra a fost una dintre numeroasele femei care l-au acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de viol și numeroase alte abuzuri în cadrul unuia dintre cele mai șocante scandaluri din istoria Hollywood-ului, evenimentul care a stat la baza mișcării sociale #MeToo.

Svetlana Kirilenko – Alla Kliouka

Deși a apărut în doar 7 episoade și rolul ei în cadrul poveștii a fost destul de limitat, Svetlana a rămas în memoria oamenilor drept singura femeie care l-a respins categoric și nu s-a lăsat manipulată de Tony Soprano.

După această performanță puternică, actrița Alla Kliouka, născută în Belarus, a apărut în doar câteva proiecte, cel mai cunoscut fiind probabil “Evlampiya Romanova. Sledstvie vedet diletant”, un serial care a înregistrat un succes semnificativ în Rusia.

La scurt timp după începerea filmărilor, în 2003, actrița a început o relație cu regizorul serialului, Vladimir Morozov. Cei doi s-au căsătorit, iar de atunci Kliouka trăiește în Moscova și s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Ultima ei apariție pe ecran a fost un rol secundar într-un episod al serialului “The amazing Mrs. Maisel”, în 2019.

“Civilii” și asociații lui Tony

Artie Bucco – John Ventimiglia

Artie, bucătarul hazliu cu ambiții de mafiot, a fost probabil singurul prieten real al lui Tony Soprano pe parcursul serialului – singurul care nu era plătit sau intimidat de acesta, în orice caz.

Cariera lui John Ventimiglia a mers în multe direcții după finalul producției HBO – de la roluri comice precum Artie la apariții în Universul Cinematic Marvel și roluri ceva mai sobre precum cel al comisarului Milo în thriller-ul din 2020 “The Man in the Woods”, actorul a demonstrat o versatilitate deosebită de-a lungul anilor.

Jennifer Melfie – Lorraine Bracco

Întreaga identitate a serialului a fost definită de relația complicată dintre Tony și psihologul său, Jennifer Melfie. Doctorița i-a fost alături infractorului din prima scenă a serialului până aproape de final, iar performanța lui Lorraine Bracco este considerată una dintre cele mai bune – cu patru nominalizări la premiile Emmy pentru același personaj, ca dovadă.

Anii care au urmat au fost, totuși, complicați pentru actriță. Probleme cu depresia și pierderea tragică a părinților săi în 2010 au i-au afectat profund cariera, dar ea a continuat să joace în cel puțin câteva producții pe an, fie și în roluri mai mici.

În ultimii ani, totuși, actrița a revenit în lumina reflectoarelor prin roluri precum cel al mamei lui Tim, protagonistul producției BBC “Jerk”, lansată în 2019 și cel al lui Meryl în “Jacir’, film din 2022 despre viața unui refugiat sirian în America care a înregistrat un succes considerabil în plan local.

Bracco și-a dedicat o mare parte din timp și carității – este membru fondator al Organizației Felix, un non-profit dedicat ajutorării copiilor crescuți de stat.

Herman “Hesh” Rabkin – Jerry Adler

Unul dintre cei mai importanți asociați ai familiei DiMeo, distrugerea relației dintre Hesh și Tony a fost unul dintre marile semne că mafiotul a intrat într-un proces de autodistrugere în ultimul sezon al serialului.

Jerry Adler, actorul care l-a adus la viață pe pungașul aliat cu mafioții italieni, se poate mândri cu o carieră care l-a purtat în multe zone diferite ale lumii artistice. De la postul de manager de scenă în anii 80 la regizor pe Broadway și, în final, la actor, Adler nu a dus vreodată lipsă de muncă sau creativitate.

La fel este și cazul anilor de după colaborarea cu HBO – el a jucat în multe roluri de atunci, dar cel mai faimos și longeviv este probabil cel lui Howard Lyman în seria CBS “The good Wife”. În 2017, actorul de 94 de ani s-a mutat împreună cu soția sa în New York, statul său de origine, iar de atunci pare să se bucure de o viață mai liniștită, cu apariții publice rare.

Adriana La Cerva – Drea de Matteo

Iubita și, mai târziu, logodnica lui Christopher a făcut probabil cea mai mare greșeală ce poate fi comisă de un civil care trăiește în sfera de influență a mafiei – a cooperat cu autoritățile. Moartea ei la ordinul lui Tony rămâne una dintre cele mai șocante și dezbătute scene din istoria serialului.

La fel ca mulți dintre ceilalți actori din serial, a continuat să joace în roluri mai mici de-a lungul anilor, unele dintre ele în producții foarte populare, cum ar fi “Joey”, un spin-off al faimosului serial “Friends”, sau serii precum “Desperate Housewives” și “Sons of Anarchy”.

Cariera ei a luat recent o întorsătură neașteptată. La 51 de ani, actrița s-a alăturat platformei pentru adulți OnlyFans. Ea a luat această decizie după ce, în propriile cuvinte, nu a mai putut găsi de muncă în Hollywood din cauza refuzului ei de a se vaccina în timpul pandemiei de Covid-19.

Agentul Dwight Harris – Matt Servitto

În timpul poveștii, multe personaje au suferit schimbări radicale, iar agentul FBI Dwight Harris este probabil cel mai bun exemplu în acest sens: de la un om al legii competent și cinstit la un aliat de facto al mafioților din New Jersey.

După “The Sopranos”, Matt Servitto a reușit să obțină mai multe roluri recurente în seriale care s-au bucurat de succes moderat, în comparație cu seria HBO. Cu performanțe în seriale bine cotate precum Brotherhood, Banshee, The Blacklist și, cel mai recent, Billions, actorul a demonstrat că nu este legat de rolul său cel mai faimos.

Pe lângă asta, a avut mai multe încercări (și succese) ca regizor și scriitor. În particular, scurtmetrajul horror “Good Head”, semnat de Servitto și lansat în 2021 a fost foarte bine primit de critici.