CCR va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Curtea Supremă la legea care taie pensiile speciale ale magistraților

Curtea Constituțională (CCR) va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea care taie pensiile speciale ale magistraților, potrivit unui anunț al curții. Legea care micșorează pensiile magistraților și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani a fost adoptată de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, convocate joi de președinta Lia Savonea, au decis în unanimitate să atace la Curtea Constituțională legea privind reforma pensiilor de serviciu, a declarat Savonea pentru G4Media.

Legea pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea scade valoarea pensiilor speciale și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani.

”Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept. Legea încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”, se arată în comunicat.

”Chiar dacă majoritatea judecătorilor ÎCCJ sunt protejați de dispozițiile tranzitorii ale acestei legi, prin exercițiul de astăzi ei își asumă o datorie de conștiință: să evalueze posibilitatea sesizării CCR pentru apărarea viitorului justiției din România. O justiție construită cu greu, prin ani de sacrificii și renunțări care riscă să fie slăbită prin astfel de măsuri conjuncturale”, a declarat Lia Savonea pentru G4Media.ro.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că guvernul nu își poate continua activitatea dacă această reformă este declarată de CCR neconstituțională.