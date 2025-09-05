Patru bărbați au fost arestaţi în Marea Britanie în cadrul unei anchete ce vizează acte de terorism

Patru bărbaţi au fost arestaţi vineri sub bănuiala de complot în vederea comiterii de acte teroriste, în cadrul unor percheziţii efectuate de poliţia britanică în comitatele Yorkshire, Derbyshire şi West Midlands, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Departamentul antiterorism al poliţiei britanice din zona de nord-est (CTPNE) a declarat că un bărbat de 33 de ani a fost arestat la Leeds, unul de 31 de ani la Huddersfield, unul de 34 de ani la Derby şi unul de 49 de ani în West Bromwich.

Motivele arestării sunt pregătirea sau instigarea la comiterea de acte teroriste, fapte prevăzute de secţiunea 41 a Legii privind terorismul adoptată în anul 2000.

‘Toţi bărbaţii au fost duşi la o secţie de poliţie locală pentru interogatoriu”, a declarat om purtătoare de cuvânt a CTPNE.

Ea a menţionat că sunt în desfăşurare percheziţii la mai multe proprietăţi legate de această anchetă.

”Nu credem că există o ameninţare iminentă pentru publicul din Regatul Unit în legătură cu această anchetă”, a adăugat reprezentanta CTPNE, precizând că toţi cei patru indivizi arestaţi sunt cetăţeni britanici.