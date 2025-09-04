G4Media.ro
Mii de turişti sunt aşteptaţi să participe, în weekend, la zilele oraşului…

Castelul Peles Sinaia
Foto: Peles.ro

Mii de turişti sunt aşteptaţi să participe, în weekend, la zilele oraşului Sinaia / Zona centrală a staţiunii va fi închisă traficului auto

Mii de turişti sunt aşteptaţi să participe, în acest weekend, la a treizecea ediţie a festivalului Sinaia Forever. Ca în fiecare an, pentru localnici şi turişti au fost pregătite concerte, târguri, paradă militară şi evenimente culturale. În cele trei zile de festival, străzile din centrul staţiunii vor fi închise circulaţiei auto, transmite News.ro.

Anul acesta, festivalul Sinaia Forever începe vineri, 5 septembrie, la orele prânzului şi durează până duminică seară. Concerte, spectacole folclorice, concursuri, dar şi un marş militar şi demonstraţii de mânuire a armelor sunt câteva dintre evenimentele propuse de organizatori. Primăria Sinaia a amplasat trei scene, în zona centrală a staţiunii unde se vor derula evenimentele incluse în program şi care sunt dedicate unor categorii de vârstă diverse. În plus, organizatorii au pus la punct trei zone distincte: una pentru comercianţi, una dedicată copiilor şi o „zonă a gusturilor”, dedicată pasionaţilor de gastronomie.

În cele trei zile de festival, traficul rutier în zona centrală a staţiunii Sinaia va fi restricţionat.

Circulaţia rutieră este închisă pe bulevardul Carol I, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la hotelul Internaţional şi sensul giratoriu de la staţia de carburanţi Petrom. Restricţia a intrat în vigoare joi, 4 septembrie 2025, la ora 08:00 şi e valabilă până duminică, 7 septembrie 2025, la ora 24:00.

De asemenea, strada Octavian Goga este închisă începând cu data de 3 septembrie, de la ora 08:00, până la data de 8 septembrie, la ora 13:00.

Pentru fluidizarea traficului rutier, au fost stabilite rute ocolitoare. Pentru aytovehiculele care circulă pe sensul Bucureşti – Braşov se recomandă ruta Calea Bucureşti – Calea Prahovei – Calea Braşovului, sau Calea Bucureşti – bulevardul Republicii – strada M. Kogălniceanu – strada Theodor Aman – strada Căşierei – strada Furnica – strada Mănăstirii – strada Eroilor – bulevardul Carol I –bulevardul. Ferdinand.

Pentru sensul Braşov – Bucureşti, rutele ocolitoare sunt: Calea Braşovului – Calea Prahovei – Calea Bucureşti, sau bulevardul Ferdinand – bulevardul Carol I – strada Eroilor – strada Mănăstirii – strada Furnica – strada Căşierei – strada Theodor Aman – strada M. Kogălniceanu – bulevardul. Republicii – Calea Bucureşti.

