Cazul Raisa: Trei ani de închisoare pentru polițistul care a lovit două fete pe trecerea de pietoni, în ianuarie 2022, iar una dintre ele a murit / Decizia instanței este definitivă

Poliţistul Constantin Popescu care, în ianuarie 2022, a lovit pe trecerea de pietoni două fete, una dintre ele decedând a fost condamnat, marți, la trei ani de închisoare cu executare. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

În 13 ianuarie 2022, fetiţele Raisa şi Marina au fost lovite de o maşină a Poliţiei, în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. În autospecială se afla un singur poliţist, care, potrivit procurorilor, nu se afla în misiune şi avea pornite doar semnalele luminoase, nu şi pe cele acustice.

În urma accidentului, Raisa a murit, iar Marina a fost rănită.

Procurorii au stabilit că maşina circula cu viteză peste limita legală, fiind dispusă o expertiză pentru a stabili exact viteza cu care rula maşina în momentul impactului. Poliţistul care a provocat accidentul a fost plasat sub control judiciar.

Minuta instanței: „În baza art. 421 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelantul – inculpat Popescu Constantin, împotriva sentin?ei penale nr. 51 din data de 31.01.2024 a Judecătoriei Sectorului 1, pronun?ată în dosarul nr. 64678/299/2022. În baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucure?ti şi de către părţile civile Gherghescu Marina Elena, Barbu Liliana şi Barbu Claudiu Iulian, împotriva sentin?ei penale nr. 51 din data de 31.01.2024 a Judecătoriei Sectorului 1, pronun?ată în dosarul nr. 64678/299/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: Sub aspectul laturii penale; Înlătură dispozi?iile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului Popescu Constantin. Pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Popescu Constantin se va executa în regim de deten?ie, conform art. 60 C.pen. Înlătură dispozi?iile privind modalitatea de executare a pedepselor complementare ?i accesorii. Pedeapsa complementară urmează a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen., respectiv după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Pedeapsa accesorie urmează a se executa din momentul pronun?ării prezentei decizii şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Sub aspectul laturii civile; Admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de părţile civile Barbu Liliana şi Barbu Claudiu Iulian şi obligă partea responsabilă civilmente SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A la plata sumei de 250.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plă?ii, cu titlu de daune morale, către fiecare dintre aceştia. Admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de partea civilă Gherghescu Marina Elena şi obligă partea responsabilă civilmente SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A la plata sumei de 200.000 euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plă?ii, cu titlu de daune morale, către partea civilă Gherghescu Marina Elena. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. În baza art. 275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe apelantul-inculpat Popescu Constantin la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.08.2024.”