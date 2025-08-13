Cererea de extrădare a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, judecată miercuri de Curtea de Apel din Atena

Miercuri, 13 august, la ora 11:30, va avea loc ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea de Apel Atena, transmite Ziarul de Gardă. Procuratura Generală a R. Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene.

Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu au fost aduși, pe 25 iulie, în fața instanței din Atena unde urma să aibă loc audierea acestora pentru deținere de acte false.

Cei doi au fost escortați de mai multe mașini, fiind înconjurați de ofițeri înarmați din cadrul Unității Speciale de Combatere a Terorismului și de polițiști din cadrul Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate din Republica Elenă. Atunci, cei doi au solicitat amânarea audierilor, deoarece au nevoie de mai mult timp pentru a-și pregăti apărarea.

Pe 29 iulie, cei doi au fost aduși din nou în fața judecătorilor eleni, dar de această dată ședința a fost amânată din motive procedurale, mai exact, lipsa unui interpret judiciar. Chiar dacă, pe acest cap de acuzare, le-a fost ridicată măsura preventivă – arestul, având interdicție de a părăsi țara, aceștia au fost escortați la penitenciarul Korydallos, în baza mandatului de arest internațional, până la emiterea deciziei de extrădare.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 40 de zile în Grecia. Alături de el a fost reținut și arestat pentru 40 de zile și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat.

Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false.

Plahotniuc a lansat săptămâna trecută o serie de atacuri la adresa conducerii pro-europene a Republicii Moldova.

Presa independentă rusă a documentat mai multe vizite ale lui Plahotniuc la Moscova în ultimul an, toate cu acte false.